Ablasını rol model alan depremzede LGS'de Türkiye birincisi oldu

Adana'da depremzede olarak yaşayan Melih Bekir Okutan, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Okutan, düzenli çalışması için ablasını rol model aldığını belirtti.

Ablasını rol model aldı, Lgs'de tüm soruları doğru cevapladı

ADANA - Adana'da 500 tam puan alarak LGS Türkiye birincisi olan depremzede Melih Bekir Okutan, tıp fakültesinde öğrenimini sürdüren ablasını kendisine rol model adlığını belirterek "Düzenli masa başında çalışmam etkili oldu" dedi.

6 Şubat'ta Adana'nın da içinde bulunduğu asrın yıkıcı depremine evde yakalanan ve afet sonrası ailesi ile birlikte Kozan ilçesine gelen depremzede ortaöğretim son sınıf öğrencisi Melih Bekir Okutan, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasına girdi. Ailesi ile birlikte depremi Çukurova ilçesinde yaşayan Okutan, deprem sonrası okula gidemediği süreçte düzenli bir çalışma sürdürdüğünü ve tıp fakültesi okuyan ablasını örnek aldığını kaydetti.

"Ablamı rol model aldım"

Depremin kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Melih Bekir Okutan, "Öğretmen Zeynep Erdoğdu ortaokulunda okuyorum. 500 tam puan aldım. Çok değil ama güzel etkili masa başında çalıştım. İlk başta yavaş bir tempo ile başladım sonradan hızlı bir sürece geçtim. Bu konuda öğretmenlerim ailem arkadaşlarım hep destek oldu. Deprem benim dönüm noktam oldu. Okula gitmediğim dönemde evde düzenli bir çalışma ile hazırlandım. Ablam tıpta okuduğu için ablamı rol model aldım. Tüm büyük depremlere evde yakalandık. Deprem benim için engel değil teşvik edici oldu" diye konuştu.

Ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının büyük desteği olduğuna vurgu yapan Okutan, etüt merkezi ve okuldaki tüm öğretmenlerine büyük bir teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.