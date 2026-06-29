Haberler

81 ilin öğretmenevi müdürleri Hakkâri'de buluştu

81 ilin öğretmenevi müdürleri Hakkâri'de buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen seminerde, öğretmenevlerinde dijital dönüşüm, MYP kullanımı ve hizmet kalitesinin artırılması ele alındı. 81 ilden gelen müdürler Hakkari'de bir araya geldi.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenevi müdürleri, Hakkari'de düzenlenen 'Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Merkezi Yönetim Platformu (MYP) Kullanımı ve Dijital Yönetim Süreçleri Hizmet İçi Semineri'nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Merkezi Yönetim Platformu (MYP) Kullanımı ve Dijital Yönetim Süreçleri Hizmet İçi Semineri", Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenevi müdürlerini Hakkari'de bir araya getirdi. Hakkari Öğretmenevi Konferans Salonu'nda başlayan ve 5 gün sürecek seminere Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, MEB yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve öğretmenevi müdürleri katıldı.

Seminerde, öğretmenevlerinde dijital dönüşümün güçlendirilmesi, Merkezi Yönetim Platformu'nun (MYP) etkin kullanımı, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal standartların geliştirilmesi konuları ele alınacak. Program kapsamında ayrıca bazı öğretmenevi müdürlerine hizmet sınıfı belgeleri takdim edildi.

Yetkililer, organizasyonun hem mesleki gelişime hem de Hakkari'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıma fırsatı bulacak. Hakkari, bu organizasyonla eğitim alanındaki ev sahipliği kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan 'kaçtı' iddialarına jet yanıt geldi

Tepkiler sonrası yurt dışına mı kaçtı? Ünlü komedyenden açıklama var
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı

15 yaşındaki kızı taciz eden 60'lık şahsa linç! 3 kişi tutuklandı