81 ilin öğretmenevi müdürleri Hakkâri'de buluştu

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenevi müdürleri, Hakkari'de düzenlenen 'Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Merkezi Yönetim Platformu (MYP) Kullanımı ve Dijital Yönetim Süreçleri Hizmet İçi Semineri'nde bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları Merkezi Yönetim Platformu (MYP) Kullanımı ve Dijital Yönetim Süreçleri Hizmet İçi Semineri", Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenevi müdürlerini Hakkari'de bir araya getirdi. Hakkari Öğretmenevi Konferans Salonu'nda başlayan ve 5 gün sürecek seminere Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, MEB yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve öğretmenevi müdürleri katıldı.

Seminerde, öğretmenevlerinde dijital dönüşümün güçlendirilmesi, Merkezi Yönetim Platformu'nun (MYP) etkin kullanımı, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumsal standartların geliştirilmesi konuları ele alınacak. Program kapsamında ayrıca bazı öğretmenevi müdürlerine hizmet sınıfı belgeleri takdim edildi.

Yetkililer, organizasyonun hem mesleki gelişime hem de Hakkari'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurgularken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de yakından tanıma fırsatı bulacak. Hakkari, bu organizasyonla eğitim alanındaki ev sahipliği kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı