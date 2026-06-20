76 yaşında üniversiteden mezun oldu, azmiyle gençlere taş çıkarttı

Bolu'da yaşayan 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, içindeki sanat tutkusunu ilerleyen yaşına rağmen üniversite sıralarına taşıyarak BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olma başarısı gösterdi.

Aslen Erzincanlı olan ve lise eğitimini resim bölümünde tamamlayan evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Saadet Söyleyici Yasa, hakim olan eşinin görevi nedeniyle yıllarca farklı illerde yaşadıktan sonra 1995 yılında Bolu'ya yerleşti. Yıllar geçmesine rağmen sanatla bağını hiç koparmayan Yasa, özellikle 'Anadolu kadınları' temalı figüratif seramik çalışmalarından etkilenerek bu sanatı öğrenmeye karar verdi. "Nasıl öğrenebilirim?" düşüncesiyle üniversite sıralarına dönmeye karar veren Yasa, BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'ne yerleşerek eğitimine başladı.

Sınıf arkadaşlarına ilham oldu

Eğitim hayatı boyunca çalışkanlığı, dinamik yapısı ve sorumluluk bilinciyle hem hocalarının hem de genç sınıf arkadaşlarının takdirini toplayan Yasa, öğrenme sürecinde hiç zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu vurguladı. Yasa, bu zorlu eğitim yolculuğu boyunca başta eşi olmak üzere tüm ailesinden büyük destek gördüğünü ifade etti.

Diplomasını aldı, gözyaşlarına hakim olamadı

Mezuniyet töreninde kep atarak diplomasını alan 76'lık çınar, heyecanını ailesiyle paylaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Gençlerle aynı sıraları paylaşarak yaşam boyu öğrenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyen Yasa'nın, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından açılan mezuniyet sergisinde de bir eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı