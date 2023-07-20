Dokuz Eylül Üniversitesi, 41'inci yaş gününde mezuniyet töreni düzenlerken, törende mezun öğrenciler kep atarak mutluluk yaşadı. Törendeki konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde faaliyet sürdürdüklerini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 'Biz her zaman buradayız, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız' diyerek öğrencilere seslendi.

41'inci yaş gününde DEÜ'de mezuniyet coşkusu

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi, 41'inci yaş gününde mezuniyet töreni düzenlerken, törende mezun öğrenciler kep atarak mutluluk yaşadı. Törendeki konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde faaliyet sürdürdüklerini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Biz her zaman buradayız, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız" diyerek öğrencilere seslendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Ortak Mezuniyet Töreni, 20 Temmuz 1982'de kurulan üniversitenin 41'inci yaş gününde gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Dünyası Üniversiteleri Temsilcisi rektörler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından üniversitenin tanıtım filminin gösterimi ile başlayan etkinlik, konservatuvar öğrencilerinin konserleri ile devam etti. Törende, Buca Eğitim Fakültesi Mezunu, DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Güngör, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İbrahim Demir ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli konuşma yaptı.

" Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde..."

Törendeki konuşmaların ardından kürsüye çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde faaliyetlerini sürdürme hedefinde olduklarını söyledi. Prof. Dr. Hotar, "Türk bilim dünyamızın saygın markalarından birisi olan araştırma üniversitemiz, kurulduğu 20 Temmuz 1982 yılından bu yana, akademik faaliyetleriyle, aziz milletimiz ve dünyamızın selameti için çalışan bir yükseköğretim kurumudur. Sahip olduğu ilke ve değerleriyle Güçlü Türkiye'nin refahına katkı sağlayan kurumumuz aklını ve vicdanını da kullanan bilgili ve donanımlı bireyleri de topluma kazandırmaktadır. Bu yıl kuruluşunun 41'inci yılını kutlayan büyük ailemizin başarısı, yetiştirdiği ve mezun ettiği mensuplarının emeklerinde saklıdır. Bu gençlerimiz üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri değerler ile kurumumuza ve ülkemizin geleceğine güç vermektedir. Bu noktada rektörlüğümüz ise sizlerin bize emanet ettiği evlatlarımıza sahip çıkmaya, onlara yol göstermeye özen göstermektedir. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek ve sürdürmeye devam etmek" dedi.

"Biz her zaman buradayız"

Konuşmasında mezun öğrencilere yönelik de açıklama yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Sizi seven bir büyüğünüz olarak şunu vurgulamak isterim: İnsan, korkusuyla yüzleşirse kendisini keşfeder. İlk adımı atın, girişimci ve cesur olun. Sizi engellemek isteyen insanlardan da uzak durun. Biz gururlu bir milletin asil evlatlarıyız. Ona olan bağlılığınız, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanız, sadece ülkemiz için değil kendi geleceğiniz adınadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol, cesaret ile çıktığımız yolda hepimizin başlangıç noktasıdır. Biz her zaman buradayız, iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız" diye konuştu.

Coşkuyla kep fırlattılar

Türk Dünyası Üniversiteleri Temsilcisi rektörlere dostluk belgesi sunumu ve üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere dostluk belgesi sunumuyla devam eden törende, daha sonra üniversitenin 41'inci yaş günü olması nedeniyle pasta kesildi ve toplu fotoğraf çekildi. Törenin sonunda ise mezun öğrenciler keplerini atarak mezuniyetin sevincini coşkuyla yaşadı.