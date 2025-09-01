2025-2026 Eğitim Yılı İçin Uyum Haftası Başladı

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda tören düzenlenerek ders başı yapıldı.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı. Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulunda da tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'TEMEL AMACIMIZ İYİ BİR İNSAN YETİŞTİRMEK'

Törende konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Öğrencilerin derslerinin başarılı olması önemlidir ama bizim temel amacımız iyi bir öğrenci olması, iyi bir insan olabilmesi, toplumuna devletine, milletine tüm insanlığa hayırlı ve iyi bir insan yetiştirmek eğitimin, okulun en temel amacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 yılı aile yılı... Bizde bu yıl velilerimize yönelik yoğun bir eğitim faaliyeti düzenleyeceğiz. Bu eğitimlere katılmanızı özellikle istirham ediyorum. Anne babalardan bir istirhamımız var. Dijital bir çağ yaşıyoruz. Bu çağda telefon ve tablet kullanımı sizin sözlerinizle değil uygulamalarınızla hayat bulur. Evdeki bu disiplin ortamını sağlamak uygun zaman dilimlerine ayırarak uygun faaliyetlerde kullanması son derece önemlidir" dedi.

Birinci sınıfa başlayan Gökçen Demir, "Güzel bir gün, heyecanlıyım. Ana okulunda çok oynuyorduk, hiç ders yoktu. 1.sınıfta daha çok çalışacağız. Okulumu çok merak ediyorum. Okumda yazma öğreneceğim" dedi.

2 çocuğu 1. sınıfa başlayacak olan veli Özlem Keskin, "İlk gün ilk heyecan yine aynı şekilde devam ediyor. İkiz çocuklarım 1.sınıfa başlayacaklar. Allah izin verirse 4 sene bu okuldayız. Öğretmenimize çiçek getirdik. Daha önceden tanıyoruz öğretmenimizi, kendisini çok seviyoruz" diye konuştu.