2025-2026 Eğitim Yılı İçin Uyum Haftası Başladı

2025-2026 Eğitim Yılı İçin Uyum Haftası Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı. Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, iyi bir insan yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda tören düzenlenerek ders başı yapıldı.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı. Bakırköy İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulunda da tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'TEMEL AMACIMIZ İYİ BİR İNSAN YETİŞTİRMEK'

Törende konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Öğrencilerin derslerinin başarılı olması önemlidir ama bizim temel amacımız iyi bir öğrenci olması, iyi bir insan olabilmesi, toplumuna devletine, milletine tüm insanlığa hayırlı ve iyi bir insan yetiştirmek eğitimin, okulun en temel amacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 yılı aile yılı... Bizde bu yıl velilerimize yönelik yoğun bir eğitim faaliyeti düzenleyeceğiz. Bu eğitimlere katılmanızı özellikle istirham ediyorum. Anne babalardan bir istirhamımız var. Dijital bir çağ yaşıyoruz. Bu çağda telefon ve tablet kullanımı sizin sözlerinizle değil uygulamalarınızla hayat bulur. Evdeki bu disiplin ortamını sağlamak uygun zaman dilimlerine ayırarak uygun faaliyetlerde kullanması son derece önemlidir" dedi.

Birinci sınıfa başlayan Gökçen Demir, "Güzel bir gün, heyecanlıyım. Ana okulunda çok oynuyorduk, hiç ders yoktu. 1.sınıfta daha çok çalışacağız. Okulumu çok merak ediyorum. Okumda yazma öğreneceğim" dedi.

2 çocuğu 1. sınıfa başlayacak olan veli Özlem Keskin, "İlk gün ilk heyecan yine aynı şekilde devam ediyor. İkiz çocuklarım 1.sınıfa başlayacaklar. Allah izin verirse 4 sene bu okuldayız. Öğretmenimize çiçek getirdik. Daha önceden tanıyoruz öğretmenimizi, kendisini çok seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü

Çin'de bir araya geldiler! Erdoğan'dan Putin'e davet var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 800'den fazla can kaybı var
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.