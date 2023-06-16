Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Okulların kapanmasının ardından öğrenciler yaz tatiline kavuşacak ve çeşitli etkinlikler yapacak. Yeni eğitim-öğretim yılı ise 11 Eylül'de başlayacak.

19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sona erecek eğitim yılı 12 Eylül 2022'de başladı. 2019 yılında başlayan ara tatil uygulaması bu yıl da sürerken, birinci dönemin ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat'ta başlayan ikinci dönemin ardından bugün yaz tatiline kavuşan öğrenciler, yaz boyu çeşitli etkinlikler yapacak. 5 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ise sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Öğrenciler Yks'ye girecek

Okulların kapanmasının ardından 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirilecek. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunların gireceği Yks'de birinci oturum Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi 18 Haziran'da yapılacak. Sınava giren öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanması sonrası tercihlerini yaparak, ardından üniversiteye yerleşecek.

Yeni eğitim-öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak

Okulların kapanmasının ardından 3 ay tatil yapacak öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer öğrencilerden bir hafta önce uyum eğitimi alacak.

Yaz tatilinde öğretmenler gelişimlerini sürdürecek. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yaz tatili süresince yapılacak.

Şehit Yavuz Başayar İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Şükrü Alper Alp, 4. sınıfa geçmenin güzel olacağını düşündüğünü belirterek, "En sevdiğim dersler matematik, Türkçe ve hayat bilgisi. Bu dönem sürekli oyunlar oynadık, her şeyi öğrendik. Çok mutluyuz. Kitap okuduk. 44 kitap okudum. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Yaz tatilinde gezmeyi düşünüyorum. Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Havuza girmeyi, tatil yapmayı, kitap okumayı düşünüyorum. Karnemde bütün derslerim pek iyi" dedi.

Aynı ilkokulda 3. sınıf öğrencisi Hiranur Laçinok karne almasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "3. sınıfı bitirdik, 4. sınıfa başlayacağız. Arkadaşlarımı artık 90 gün görmeyeceğim. Birazcık kötü birazcık da iyi. En çok matematik ve fen bilgisi derslerini seviyorum. 4. sınıfta birazcık daha dersler zorlaşıyor. Takdir ve teşekkür belgesi veriliyor. İngilizceyi de seviyorum. Arkadaşlarımın hepsiyle aram çok iyi. Yazın gezeceğim. Köyümüze gidiyoruz. Yakacık'a gidiyoruz" diye konuştu.