Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret
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Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Diyarbakır 2 No'lu Dicle Üniversitesi Şube Başkanı Yüksel Gümüş, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

10.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:40
Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Gümüş'ten, AA'ya ziyaret

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 2 No'lu Üniversitesi Şube Başkanı Yüksel , Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.


AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin ile görüşen Gümüş, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gümüş ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Ziyarette, Gümüş'e, Dicle Üniversitesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Medeni Aykut ve Dr. Öğretim Görevlisi Mutlu Sağlık eşlik etti.

Kaynak: AA
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