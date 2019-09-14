14.09.2019 11:40

Egemen Bağış ile AP milletvekili arasında 'demokrasi' polemiği

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yalta Avrupa Stratejisi (YES) Forumu'nda konuştu.

YES Forumu'nun ilk gününde 'Avrupa'nın Geleceği' adlı panele konuşmacı olarak katılan Bağış, 'Türkiye'de demokrasi ihlalleri olduğunu' söyleyen Almanya'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler'e tepki gösterdi.

GAHLER MUHALEFET VE MEDYA BASKI ALTINDA

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ile ilgili konunun ele alındığı bölümde konuşan Gahler, Türkiye'de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu ileri sürerek 'Bu Türkiye, Avrupa'ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa'dan ayırıyor. Bu bizim suçumuz değil' dedi.

BAĞIŞ TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKEDİR

Bunun üzerine söz alan Egemen Bağış, 'Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasilerde bazı şeyler yaşanabilir. Örneğin sizin ülkenizde, bir terör örgütünün bütün üyelerinin, ansızın cezaevi hücresinde intihar etmeye karar vermesi gibi. Böyle şeyler oluyor' diye yanıt verdi.

BAĞIŞ DARBE GİRİŞİMİ YAŞADIK, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZDEN DESTEK GÖRMEDİK

Türkiye'nin 'demokrasisini güçlendirmeye çalıştığını' söyleyen Bağış, 'Fakat şunu size hatırlatmak zorundayım, biz terörizm konusunda farklı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. 250 vatandaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişimini yaşadık. Fakat, Avrupalı müttefiklerimizden gerekli desteği görmedik. Teröristlerce 11 kere bombalanan meclisimizi, ancak üç hafta sonra Avrupalı bir bakan ziyaret etti. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama eğer Rusya ile bile diyalog kurmaktan yanaysanız, müzakere yürütülen bir aday ülke ile daha iyi bir diyaloğa sahip olmalısınız. Bu konuları tartışmalı ve çözüm bulmalıyız' dedi.

UKRAYNA, TÜRKİYE'DEKİNE BENZER BİR DEMOKRATİK DEVRİM YAPTI?

Panelin ardından DHA'ya açıklamalarda bulunan Bağış, Ukrayna'da kısa süre önce yaşanan iktidar değişimini 'demokratik devrim' olarak nitelendirdi. 'Ukrayna, Türkiye'nin 2002'de yaşadığı Anadolu ihtilaline benzer bir demokratik devrim gerçekleştirdi' diyen eski Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü

'Yeni bir siyasi hareket ve yeni bir siyasi lider, yüzde 70'lere yaklaşan oyla ve parlamentoda neredeyse anayasayı değiştirecek kadar çoğunluğa sahip olarak iktidara geldi. AK Parti de 2002'de neredeyse anayasayı değiştirecek kadar güçle iktidara gelmiş ve kısa süre içerisinde Türkiye'de, kimsenin yapılamayacağını düşündüğü devrimleri gerçekleştirmişti. Türkiye'nin 2002'de yaşadığı gibi, güven ve istikrarı sağlayan Ukrayna da eğer gerekli reformları yaparsa, yabancı sermayeyi ülkeye çekecek, halkının beklentilerine cevap verecek, istikrar yaratacak ve refahı artıracaktır.'

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ KONUŞTUK

'Avrupa'nın geleceği konulu panelde, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü de konuşmak zorunda kaldık' diyen Bağış, 'Darbe kalkışması olduğunda, Türkiye'nin o hassasiyetini paylaşmayan Avrupalılar, şimdi Türkiye'ye demokrasi, insan hakları dersi vermeye kalkıyorlar. Bugüne kadar Türkiye'ye iade edilmiş tek bir PKK'lı ya da FETÖ üyesi yokken, Türkiye'de tutuklu olduğunu iddia ettikleri kişilerin hesabını sormaya kalkıyorlar' şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: DHA