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Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Rektör, Ege, Güncel

Ege Üniversitesi, sağlık çalışanları için tek yürek

Ege Üniversitesi (EÜ), dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tek yürek oldu.

02.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:40
Ege Üniversitesi, sağlık çalışanları için tek yürek

Ege Üniversitesi (EÜ), dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tek yürek oldu.

Hastalıkla mücadelede tüm akademik ve idari birimleri ile seferber olan Ege Üniversitesi (EÜ)'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde önemli çalışmalara ve projelere imza atılıyor. Bu kapsamda EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, hastalığın tanı ve tedavisinde önemli görevler üstlenirken, diğer akademik ve idari birimlerde virüse karşı hem etkin bilimsel ve teknolojik çözümler hem de sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşların ihtiyacı olan malzemeleri üretiyor

TEKAUM'dan maske ve tulum

Ege Üniversitesi(EÜ) Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi (TEKAUM), Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın talimatı ile korona virüsü salgını nedeniyle gündeme gelen maske ihtiyacı dolayısıyla maske üretimine başladı. Maskelerin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelerdeki sağlık çalışanlarına gönderileceği ifade edildi. Emel Akın Meslek Yüksekokulu'nun da destek verdiği ve günlük ortalama 250 maske üretilen projenin kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi ayrıca, AFAD ve Kızılay'ın sahra hastanesi çadırlarıyla; yatak, yorgan, nevresim, yastık gibi ihtiyaçlarının temininde kullanılan malzemelerin kaliteye uygunluk çalışmalarını da yapıyor.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, kendi uygulama atölyelerinde sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik tulum imalatı içinde kolları sıvadı.Moda ve Tasarım Yüksekokulu ise yüz maskesi üretmeye başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indirmek amacıyla tamamen özgün olarak üretilen koruyucu yüz siperlikleri, Ege Üniversitesi Koronavirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGE-KOVKOM) görüşü ve onayı ile geliştirildi.

Ayrıca, EÜ öğrenci köyünde 3 blokta toplam 285 oda sağlık çalışanlarının ikametine tahsis edildi. Egeli sağlık çalışanlarının buradaki ikametleri süresince bütün ihtiyaçlarının üniversite tarafından karşılandığı ifade edildi.

EÜ ailesinin yeni tip korona virüsü ile mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Korona virüsü salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için tüm birimlerimiz ve çalışanlarımız el birliği yaptı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve ilgili bakanlarımız gerekli tedbirleri üst düzeyde alıyorlar. Devletimiz, en kötü senaryoya göre hazırlıklar yaparken bizler de üzerimize düşen görevin bilinciyle sağlık çalışanlarımızın daha güvenli çalışmalarına katkı sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bu mücadeleyi dayanışma içerinde vermemiz gerekiyor. Pandemi süresince korona virüsle mücadelede elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bizler için sağlığını riske eden sağlık personelimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Herkesi toplum için, sağlık çalışanlarımız için elinizden ne gelebiliyorsa en iyisini yapmaya davet ediyorum. Ege Üniversitesi ailesinin böylesine faydalı projelerde yer alması mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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