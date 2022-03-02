Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında ise yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 3 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ege Denizi, Güney Ege, Kuzey Ege, Fırtına, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title