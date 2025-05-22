Ege Denizi'nde fay hattı var mı? Ege deprem risk haritası 2025!

Deprem riski taşıyan bölgeler arasında ilk sıralarda gelen Ege Denizi fay hattı, hem Türkiye hem de Yunanistan için önemli bir jeolojik unsurdur. "Ege Denizi'nde fay hattı var mı?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar tarafından net şekilde veriliyor. Peki, Ege Denizi'nde fay hattı var mı? İşte, Ege deprem risk haritası 2025!

EGE DENİZİ'NDE FAY HATTI VAR MI?

Ege Denizi fay hattı, Afrika levhası ile Avrasya levhası arasındaki sıkışma sonucu oluşmuş çok sayıda normal faydan oluşur. Bu faylar, kuzey-güney yönlü gerilim hareketleriyle tetiklenir ve sık sık depreme neden olur. Özellikle son yıllarda yaşanan depremler, bu fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

EGE DEPREM RİSK HARİTASI

İzmir'de Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeler, aktif fay hatlarına yakınlığı nedeniyle yüksek risk taşımaktadır. Ayrıca Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça fayları da bölgedeki sismik aktivitenin yoğun olduğu alanlardır.

Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan da yaşanan depremlerin "Helen Yayı-Pliny çukuru fayı" üzerinde daha fazla aktif olduğunu ifade etti.

Yaşananların bölgede ciddi fay kırılma olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğini aktaran Arslan, "Fayın kırılması halinde aletsel büyüklüğü 7,0-7,5 aralığında bir deprem üretebileceği öngörülmektedir. Literatürdeki sismotektonik verilere göre, Afrika levhası 410-420 kilometre mesafe derinliğe kadar İstanbul'un altına kadar ulaşmaktadır. Aşağıda Güney Ege Denizi ve Santorini Bölgesi'ndeki diri fay zonları görülmektedir. Helen Yayı olarak adlandırılan ana fay bölgesi Türkiye'nin güneybatısını etkileme potansiyelini barındırmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin güneybatı bölgesindeki yerleşim yerlerinde önlem alınmasında fayda görüyorum." diye konuştu.