Ege Denizi'nde fay hattı var mı? Ege deprem risk haritası 2025!

Ege Denizi'nde fay hattı var mı? Ege deprem risk haritası 2025!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi fay hattı var mı sorusu, özellikle bölgede yaşanan depremler sonrası en çok merak edilen konuların başında geliyor. Türkiye'nin batı kıyılarına yakın konumda yer alan Ege Denizi, sismik olarak oldukça aktif bir bölgedir.

Deprem riski taşıyan bölgeler arasında ilk sıralarda gelen Ege Denizi fay hattı, hem Türkiye hem de Yunanistan için önemli bir jeolojik unsurdur. "Ege Denizi'nde fay hattı var mı?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar tarafından net şekilde veriliyor. Peki, Ege Denizi'nde fay hattı var mı? İşte, Ege deprem risk haritası 2025!

EGE DENİZİ'NDE FAY HATTI VAR MI?

Ege Denizi fay hattı, Afrika levhası ile Avrasya levhası arasındaki sıkışma sonucu oluşmuş çok sayıda normal faydan oluşur. Bu faylar, kuzey-güney yönlü gerilim hareketleriyle tetiklenir ve sık sık depreme neden olur. Özellikle son yıllarda yaşanan depremler, bu fay hatlarının ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ege Denizi'nde fay hattı var mı? Ege deprem risk haritası 2025!

EGE DEPREM RİSK HARİTASI

İzmir'de Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeler, aktif fay hatlarına yakınlığı nedeniyle yüksek risk taşımaktadır. Ayrıca Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça fayları da bölgedeki sismik aktivitenin yoğun olduğu alanlardır.

Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan da yaşanan depremlerin "Helen Yayı-Pliny çukuru fayı" üzerinde daha fazla aktif olduğunu ifade etti.

Yaşananların bölgede ciddi fay kırılma olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğini aktaran Arslan, "Fayın kırılması halinde aletsel büyüklüğü 7,0-7,5 aralığında bir deprem üretebileceği öngörülmektedir. Literatürdeki sismotektonik verilere göre, Afrika levhası 410-420 kilometre mesafe derinliğe kadar İstanbul'un altına kadar ulaşmaktadır. Aşağıda Güney Ege Denizi ve Santorini Bölgesi'ndeki diri fay zonları görülmektedir. Helen Yayı olarak adlandırılan ana fay bölgesi Türkiye'nin güneybatısını etkileme potansiyelini barındırmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin güneybatı bölgesindeki yerleşim yerlerinde önlem alınmasında fayda görüyorum." diye konuştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.