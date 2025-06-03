Ege Denizi'nde deprem! 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!

Birçok kişi " Ege Denizi'nde deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak ederken, yaşanan sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve etkilediği bölgeler netlik kazanmaya başladı. Ege Denizi'nde deprem haberleri, başta İzmir ve çevresi olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Peki, 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.