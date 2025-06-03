Ege Denizi'nde deprem! 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!

Ege Denizi'nde deprem! 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 3 Haziran 2025 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. "Ege Denizi'nde deprem" araması kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

Birçok kişi " Ege Denizi'nde deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak ederken, yaşanan sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve etkilediği bölgeler netlik kazanmaya başladı. Ege Denizi'nde deprem haberleri, başta İzmir ve çevresi olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Peki, 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta olan depremin, 5,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizi'nde deprem! 3 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.