Ege'de, Depremi 15 Gün Önceden Bildirecek Sistem Hazırlanıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi önceden bildiren bir proje üzerinde çalıştıklarını, deprem önkestirim sistemi istasyonu kurmayı amaçladıklarını belirterek, "Yakın bir gelecekte bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

"15 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİYOR"

Deprem tahmin çalışmalarının dünyada çok uzun yıllardır yapıldığını dile getiren Sözbilir, şunları söyledi: "Mesela kaya sıkıştığında elektromanyetik alan oluşturuyor ve onlar yüzeye doğru gürültü şeklinde geliyor. Şu anda Japonya'da o gürültüyü ölçen alet üretimi gerçekleşmiş durumda. Depremi 15 gün önceden alansal olarak bildiriyor. Biz de üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü olarak bu konuda belli projeler üretme çalışmaları içerisindeyiz. Amacımız bütünleşik bir deprem önkestirim sistemi istasyonu kurmak. Hem kayanın, hem suyun, hem de havanın içinde gelişen değişimleri ölçen bir sensör sistemi oluşturulması planı var. Yakın bir gelecekte bunu kamuoyu ile paylaşacağız."

"BİRİKEN GERİLİM FARKININ GİDERİLMESİ İÇİN İKİ TARAFTA DA KIRILMA GERÇEKLEŞMEK ZORUNDA"

Ege bölgesinde gerçekleşen depremlere ilişkin bilgi veren Sözbilir, Sığacık-Gümüldür tarafından Balıkesir'e kadar uzanan bölgedeki çok sayıda fayın bir kısmının 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebileceğini ifade etti. Sözbilir, şu bilgileri paylaştı: "Bu faylarda gerilim birikimi gerçekleşiyor. Çünkü her iki tarafında da kırılmalar gerçekleşti. Bu bölge, kırılmaların transferini gerçekleştiren bir bölge olduğu için bu fayların gelecekte çalışması gerekiyor. Midilli tarafında kırılma gerçekleştiği için Manisa'da kırılma gerçekleşmek zorunda. Çünkü arada gerilim farkı oluşuyor."

"BÖLGEDE, 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK FAYLAR MEVCUT"

"Bu gerilim farkını gidermek için İzmir'deki fayların bir kısmının o deformasyona cevap vermesi gerekiyor. Kırılmanın zamanı ve büyüklüğü konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz ancak İzmir ve Manisa çevresindeki faylar 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek uzunlukta faylar içeriyor."

HANGİ FAYIN KIRILACAĞI TESPİT EDİLEBİLECEK

Diri fayların bir an önce çalışılması gerektiğini belirten Sözbilir, yakın bir gelecekte bu fayların hangisinin kırılacağını paleosismoloji bilimi sayesinde öğrenebileceğimizi söyledi. Sözbilir, "Bu tür çalışmalar İzmir'de henüz yapılmıyor fakat bu konuda TUBİTAK'a bir proje sunduk. Bu projenin uygulanması durumunda İzmir çevresinde fayların hangisinin ne zaman ve ne kadar büyüklükte deprem üretebileceği konusunda önemli bilgilere ulaşılabilecek ve buna göre resmi kurum ve kuruluşlar da gerekli önlemleri alabilecek" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE BU YETERLİKTE BİLİM İNSANI VAR"

Son aylarda bazı kişi ve derneklerin, NASA ile birlikte İzmir ve çevresinde deprem önkestirim sistemi istasyonu kurma ve bazı belediyelerle işbirliği protokolü oluşturma çabası içinde olduğunu dile getiren Sözbilir, "Deprem önkesitirim çalışmaları ciddi bir bilimsel bilgi birikimi gerektirir ve bu sadece Türkiye özelindeki üniversitelerde gerçekleşebilir. Bu konularda NASA'nın yardımına ihtiyacımız yok. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniversitelerinde depremlerle ilgili çalışmaları yapacak yeterlikte bilim insanı bulunuyor. Bu tür derneklerin halkın vergileriyle ayakta duran belediyeler tarafından desteklenmemesi gerekir" dedi.