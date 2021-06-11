Ege Arseven ekibi ile Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs Şampiyonu oldu!
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Ege Arseven ekibi ile Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs Şampiyonu oldu!

Ege Arseven ekibi ile Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs Şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ArsevenEge ekibi ile birlikte Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs etkinliğinde namağlup şampiyon oldu!

takımının profesyonel oyuncusu ve yayıncısı olan Ege Arseven, birkaç gün önce Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs etkinliğine davet aldığını ve toplamda sekiz kişiden oluşan takımını Twitter üzerinden duyurmuştu.

Twitch Rivals FIFA 21 Pro Clubs turnuvasında Team EgeArseven adı altında ülkemizi temsil eden ekip Riv9, Jedijaster, FutTorun, Tramontane, EgeArseven, JoinKK, SYHD3 ve Tuna'dan oluştu.

10 Haziran Perşembe gününün akşam saatlerinde başlayan etkinlikte Team EgeArseven B grubunda yer aldı. Gruptan iki galibiyet ve toplamda 9 puan alarak çıkan takım, tek maç üzerinden oynanan Playoff'ların ilk maçlarında rakipsiz kaldığı için Team bateson87 ile Team chirge karşılaşmasının kazananı Team bateson87 ile yarı finallerde karşılaştı.

Rakibini mağlup ederek final biletini kazanan Team EgeArseven'in rakibi Team MoAuba oldu. İki maç üzerinden oynanan final karşılaşmasında rakibi 4-7 mağlup eden temsilcimiz şampiyonluk unvanına ve 20 bin dolar büyüklüğündeki birincilik ödülüne sahip oldu.

Turnuvanın ardından takımın kaptanı Ege Arseven final maçı ve şampiyonluk hakkında şöyle konuştu: "TWITCH RIVALS İLK KATILIM İLK ŞAMPİYONLUK. Finalde 2-1'den geri dönüp uzatmalarda 5-3 kazandık. Şu karedeki takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Destekleyen herkese sonsuz teşekkürler."

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Kaynak: Playerbros

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