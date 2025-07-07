Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşıİstihkam Üsteğmen Ege Akarnı arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Ege Akar kimdir? Kahraman Şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT EGE AKAR KİMDİR?

Ege Akar, İzmir'in Buca ilçesi doğumludur. Çocukluğundan beri asker olma hayali kuran Akar, bu hayalini gerçekleştirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Üsteğmen rütbesiyle görev yapıyordu.

Vatan sevgisiyle yetişmiş, sorumluluk bilinci yüksek bir asker olan Ege Akar, görevini büyük bir disiplin ve cesaretle yerine getiriyordu. Henüz 26 yaşında olan Ege Akar, şehadet mertebesine ulaşarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

12 şehidimiz: