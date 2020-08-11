Eduard- Suess Madalyası, Prof. Dr. Celal Şengör'e Verilecek
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Eduard- Suess Madalyası, Prof. Dr. Celal Şengör'e Verilecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör; Avusturya Jeoloji Derneği tarafından verilen ve Avusturya'nın jeoleoji alanında en yüksek ödülü olarak kabul edilen "Eduard-Suess Madalyası"na layık görüldü.

Eduard- Suess Madalyası, Prof. Dr. Celal Şengör'e Verilecek
11.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:57

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör; Avusturya Jeoloji Derneği tarafından verilen ve Avusturya'nın jeoleoji alanında en yüksek ödülü olarak kabul edilen "Eduard-Suess Madalyası"na layık görüldü.

MADALYA 2021 BAHARINDA VERİLECEK

Avusturya Jeoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Bernhard Grasemann'ın gönderdiği bir elektronik postayla durumdan haberdar olduğunu belirten Prof. Dr. Şengör, madalyayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu başarıyı elde etmemde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca başta olmak üzere, tüm İTÜ camiasının bana verdiği desteğin değeri çok büyüktür. Dünyanın başka hiçbir kurumunda İTÜ'de olduğum kadar mutlu ve verimli olamazdım." Prof. Dr. Celal Şengör'e Eduard Suess Madalyası'nın 2021 yılı bahar aylarında takdim edilmesi planlanıyor.

ŞENGÖR'ÜN HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Prof. Dr. Celal Şengör; 1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin Başkanlık Ödülü'nü, 1986'da TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı. 1988'de Neuchatel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip olan Şengör, 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edildi. Şengör; aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı.

Şengör; 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyeliğine, Akademi konseyine ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Bir sonraki yıl, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyeliği ile Fransız ve Amerikan Jeoloji Dernekleri onur üyeliklerine seçilen Şengör'e, ayrıca Fransız Fizik Cemiyeti ve École Normale Supérieure Vakfı tarafından Rammal Madalyası verildi. Şengör, 1997 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından yerbilimleri dalında büyük ödül (Lutaud Ödülü) ile taltif edildi. 1999'da Londra Jeoloji Cemiyeti kendisine Bigsby Madalyası verdi.

EGU ONUR ÜYESİ İLK TÜRK

European Geosciences Union (EGU) Artur Holmes Madalyası'nı 2018 yılında alan Şengör, aynı zamanda EGU Onur Üyeliğini alan ilk Türk akademisyen olarak tarihe geçti.

Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip; bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan "kompozit indikatör" bilimsel etki endeksini kullanarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında en etkili bilim insanları listesi hazırladı. Yer ve çevre bilimleri dalında Prof. Dr. Celal Şengör dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türkiye'den giren isimlerin arasında yer aldı.

Kaynak: Space Mag

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