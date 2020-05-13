Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek Türkiye'de korona virüs sürecinde eğitim alanında bir ilk Edremit Belediyesi üniversite adayları için seferber oldu Edremit'te üniversite adayı 2 bin 100 öğrenciye 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası kitabı dağıtıldı Başkan Say,...

Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek

Türkiye'de korona virüs sürecinde eğitim alanında bir ilk

Edremit Belediyesi üniversite adayları için seferber oldu

Edremit'te üniversite adayı 2 bin 100 öğrenciye 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası kitabı dağıtıldı

Başkan Say, öğrencilere üniversite hazırlık seti dağıttı

VAN - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ilçe sınırları içerisindeki liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de eğitim öğretime geçtiğimiz aylarda ara verilirken, sınav tarihleri de değişmişti. YKS tarihinin 27-28 Haziran 2020 olarak açıklamasının ardında sınava kısa bir süre kala kitap ve kaynaklara ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler için Edremit Belediyesi seferber oldu. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle birlikte kaynak arayışına giren Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın girişimleri sonucu ilçede lise son sınıfta okuyan ve bu yıl mezun olacak 2 bin 100 öğrenci için 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası seti desteği sağladı.

Edremit Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Korona virüs salgını, dünya genelinde milyonlarca öğrencinin örgün eğitim hayatında kesintiye neden olurken, Edremit Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Binlerce kitabı öğrencilere ulaştıran Edremit Belediyesi, Türkiye'de önemli ve bir o kadarda anlamlı projeye imza attı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği ile kitapların bir kısmı okul idarelerine teslim edilirken, bir kısmı da Başkan İsmail Say, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin tarafından evler gezilerek kapıda öğrencilere teslim edildi. Öğrencilerin kaynak arayışı sıkıntısına son veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kitapların teslimi sırasında öğrencilere hitaben sınav sonuçlarını da merakla beklediklerini vurguladı.

"Okyanus Kolejleri Sahibi Orhan Özbey'in katkıları büyük"

Salgın süreci ve YKS öncesi öğrenciler için bir dizi araştırma yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan İsmail Say, "Bu anlamda bize en büyük desteği sunan Vanlı iş adamı ve aynı zamanda eğitimci olan Okyanus Kolejleri sahibi Orhan Özbey'in de katkılarıyla bütün Edremit'teki üniversite hazırlık öğrencilerimize yetecek kadar ve her birine 8'er, 9'ar tane kaynak oluşacak şekilde binlerce kaynağı elde ettik. Bunun büyük bir kısmını da Orhan Özbey Hocamız bizlere hediye etti. Bizde bu hediyeleri Yusuf gibi çocuklarımıza ulaştırarak, onların bir nebze olsun sıkıntılarına yardımcı olmak istedik. Ben bu anlamda önümüzdeki sınava hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Orhan Özbey'e de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, öğrenciler açısında zor bir sürecin yaşandığını fakat Bakanlığın EBA sistemini hayata geçirerek, dünyada örnek gösterilecek bir projeye imza attığını belirtti. Tevke, "Edremit Belediyemiz ile yaptığımız bu çalışmada çocuklarımıza kaynak kitaplar dağıtarak, dijitalin yanında çocuklarımızın ellerinin kitaplara değmesi, kitap ve sorularla haşır neşir olması sağlanmıştır. Ben bu konuda başta Belediye Başkanımız İsmail Say olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrencilerden Edremit Belediyesine teşekkür

Yaşanan süreç ile birlikte eve kapandıkları bir dönemde kaynak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan veliler ve öğrenciler ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. Mutlulukları yüzlerinden okunan öğrenciler, böylesi bir süreçte kendilerine sunulan desteğin çok anlamlı olduğunu kaydettiler. Öğrenciler, sınav sonuçlarında alacakları başarı konusunda da Başkan Say'a söz verdiler.

Kaynak: İHA