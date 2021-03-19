Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın
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Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

19.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edildi. İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı. İmamoğlu dün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende protesto edilmişti.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

DÜN DE EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

"HADSİZLİK YAPIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etmişti.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

İMAMOĞLU: BAĞIRARAK ŞOV YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİ

Bugün konuyla ilgili değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı 'münasebetsizlik' olarak tanımladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum' dediğinde, 'Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın

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