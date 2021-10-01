Edirne Valisi Canalp, Edirne nüfusunun Türkiye nüfusundan daha hızlı yaşlandığını belirtti Açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin nüfusun hızla yaşlandığını belirterek, " Türkiye'nin de nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Ancak Edirne'deki nüfus Türkiye'deki nüfustan çok daha hızlı şekilde yaşlanıyor" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fırınlar Sırtı mevkisinde yapılacak 200 yataklı huzurevinin yer teslim töreni düzenlendi.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, toplumun ve devletin yaşlılara özel yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Edirne'nin gelecekteki nüfus projeksiyonu bugünden gördüklerini belirten Canalp, "Bu şekilde yatırıma ihtiyaç duyduk. Bununla ilgili çabalarımızı ve gayretlerimizi artırma ihtiyacı duyduk. Edirne'nin nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Türkiye'nin de nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Ancak Edirne'deki nüfus Türkiye'deki nüfustan çok daha hızlı şekilde yaşlanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Edirne'de huzurevlerine duyacağımız ihtiyaç Türkiye'deki diğer vilayetlerin duyacağı ihtiyaçtan çok daha belirgin olacaktır." diye konuştu.

Bugünden geleceği inşa ettiklerini ifade eden Canalp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Uzunköprü ilçesindeki huzurevinin de açılışını yapacaklarını aktardı.

Canalp, Edirne'deki huzurevinin devlet imkanlarıyla inşa edileceğini, Uzunköprü ilçesindeki huzurevinin ise hem devlet hem de hayırseverlerin desteğiyle yapılacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yaşlılara daha kaliteli imkanlar sunmak istediklerini belirtti.

Özbaş, Edirne'de yaşlı nüfusun giderek attığını belirterek, "TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2016 yılında yüzde 8,3 olan yaşlı nüfusumuz, 2020 yılına gelindiğinde yüzde 9,5'e yükselmiştir. Türkiye genelinde yüzde 9,5 olan 65 yaş üstü nüfus oranı ilimiz genelinde yüzde 15,5'tir. Bu oranla ilimiz en yaşlı iller kategorisi içerisinde yer almaktadır." diye konuştu.

Huzurevi inşaatının yüklenici firma müteahhidi Ali Kılıç da huzurevini en kısa sürede hizmete açmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından iş makinaları huzurevinin yapılacağını alanda çalışmaya başladı.

Vali Canalp, yaşlılarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Törene, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı.