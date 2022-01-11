Edirne, turizmden elde ettiği geliri artırmak için "planla" hareket edecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik Edirne Turizm Master Planı oluşturulması amacıyla çalıştay düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir tesiste düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Edirne'de çevresel riskleri olan kirletici sanayi bulunmadığını, kentte kültür turizminin hakim olduğunu söyledi.

Canalp, Edirne'nin bugüne kadar il turizm master planının olmadığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son gelişinin çalışmalar için tetikleyici olduğunu vurgulayan Canalp, "Aslında İl Kültür Turizm Müdürümüz ile 1,5 yıldan beri üzerinde çalışma yapmış olduğumuz konulardan bir tanesi de Trakya'nın bütüncül olarak var olan turizm master planı dışında Edirne olarak da bizim turizm master planımızı yapmaktı. Sayın Bakanımız 10 gün önceki ziyaretleri bizim için tetikleyici olmuştur. Bakanımıza vizyonundan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Canalp, bütün planlar için var olması gereken önceliklerden bir tanesinin, bütün partnerleri bir araya getiren çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansının 2012 yılında yapmış olduğu Trakya Turizm Master planının çok değerli olduğunun altını çizen Canalp, Edirne'yle ilgili yapacakları planlamada bu planı esas alacaklarını kaydetti.

-"Alışkanlıklar değiştirilmeli"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel varlıklarla avantajlı bir şehir olduğunu belirtti.

Turizm gelirlerini artırmak için alışkanlık ve davranışların değiştirilmesi gerektiğini anlatan Gürkan, "Ne yapacağımızı, uzmanların çalışmaları, yönlendirmeleri ve bizim ortak akılla yöneteceğimiz bir süreçle Edirne'nin dezavantajlarını avantaja çevirip, güçlü yönlerini de daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışacağız." dedi.

-"Gelir odaklı planlama şart"

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da Türkiye'nin ağırladığı turistle elde ettiği gelir arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Turizmde rekabet edilen ülkelerle kıyas edildiğinde planlamaların gelir odaklı yapılması gerektiğine işaret eden Karasar, "Aslında turist başına gelirimizin çok gerilerde olduğunu, bizim rekabet içinde olduğumuz İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelere nazaran bizi ziyaret eden yabancı turistlerden ve turizm endüstrisinden yeterince gelir oluşturamadığımızı anlıyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde bütün planlamaları gelir odaklı yapacağız." diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya Bölgesi Turizm Master Planı'nın 2011-2013 yılları arasında Trakya'nın bir bütün olarak ele alındığı çalışmalar olduğunu, planın, bölgede turizmin gelişmesine temel oluşturmak ve güven haritası çizmek amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Sunumlarla devam eden çalıştayın sonunda kentin turizm master planı hazırlanacak.

Çalıştaya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve akademisyenler katıldı.