Edirne Sarıkamış Şehitleri Edirne'de Anıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne'de sıfırın altında 8 dereceye düşen soğuk havada düzenlenen yürüyüşle anıldı. Soğuk hava nedeniyle Edirne Belediyesi bando takımından bazılarının müzik aletleri dondu. Sarıkamış şehitleri için Edirne'de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Sıfırın altında 8 dereceye kadar düşen soğuk havadaki Atatürk Bulvarı'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı. Atatürk Anıtı'nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından konuşan Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın cennete yürüyüşün adı olduğunu belirterek, Bugün hak yolda yürüyerek aziz vatanımız için toprağa düşen yiğitleri Sarıkamış şehitlerimizi, 104 yıl önce donarak ölen kahramanlarımızı yad ediyoruz. Sarıkamış bu milletin asil ve cesur evlatlarının destanıdır. Sarıkamış Mehmetçiğin her şart altında irade, cesaret ve disiplinden oluşan karakterinin nasıl muhafaza ettiğini tarihe altın harflerle yazdığı yerdir. Sarıkamış cennete yürümenin adıdır dedi.

SOĞUKTAN MÜZİK ALETLERİ DONDU

Edirne Belediyesi, bando takımı marşları çaldıktan sonra sıfırın altında 8 derecede olan soğuk hava nedeniyle bazı müzik aletleri dondu. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında bando takımından bazları donan müzik aletleri nedeniyle marşlara eşlik edemedi. Programda Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı.

Kaynak: DHA