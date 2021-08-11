Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar

Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin meşhur tava ciğerin vazgeçilmez lezzeti Karaağaç acı biberini işçiler, 40 derece sıcakta Roman müzikleri eşliğinde hasat etti.

EDİRNE'nin meşhur tava ciğerin vazgeçilmez lezzeti Karaağaç acı biberini işçiler, 40 derece sıcakta Roman müzikleri eşliğinde hasat etti. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, amaçlarının üreticiye moral vermek olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın en tatlı acısının hasadı başladı. Yani tarladan tavaya yolculuk başladı" dedi.

Edirne'de sadece Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde yetişen, kentin meşhur tava ciğerinin 'yol arkadaşı' Karağaç acı biberinin hasadı başladı. 40 dereceyi bulan sıcak havada hasat yapan işçiler, ünü her geçen gür artan Karaağaç biberi adıyla marka patenti alınan biberleri iplere diziyor. Gölgede kurutulan biberler, yağda kızartılmasının ardından, kentin meşhur tava ciğerinin yanında garnitür olarak ikram ediliyor.

'ONLARA ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKACAĞIZ'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Karaağaç biberinin dünyanın en tatlı acısı olduğunu ifade ederek, "Bugün dünyanın en tatlı acısının hasadı başladı. Yani tarladan tavaya yolculuk başladı. Bu yolculukta da biz hem üretici hem de çalışan kardeşlerimize 9/8'lik ziyaret gerçekleştirelim dedik. Onlara hem tatlı getirdik hem de Edirne'nin o meşhur tava ciğerini ikram edeceğiz. Tatlı bir yolculuk bu. Bundan sonraki süreç dizmede ve kurutmada olacak. Bu süre içerisinde onlara çocuğumuz gibi bakacağız. 1,5 ay sonra bu biberlerimiz dünyanın en tatlı acısı sofrada olacak" diye konuştu.'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'Karaağaç biberinin yöreye has bir ürün olduğunu kaydeden Dinar, "Karaağaç biberinin dünyada eşi benzeri yok. Özel bir tohumu ve bakımı var. Dizilişiyle, toplanışıyla, tavaya kadar yolculuğu ile her şeyi kendisine has bir özelliği var. Kuruttuktan sonra ihtiyacımız olanı kadarını sapını koparıp tavanın içerisine atıyoruz. 10 saniye bekletiyoruz, sonrasında dünyanın en güzel tatlı acısı çıkıyor" ifadelerini kullandı.'ACI HASADI TATLIYA ÇEVİRİYORUZ'

Üretici Tunahan Ule ise 4 aylık süreçte biberlerin yetiştiğini ifade ederek, "25 Nisan'da ektiğimiz, tescilli Karaağaç ciğer biberini şimdi hasat ediyoruz. Sadece burada Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallemizde yetişiyor. Tohumu da kendi yerli tohumumuz. Bu yüzden çok özel bir ürün. Bu yıl 40 -45 derece sıcaklıkları gördük. Bu sıcaklarda kurumaması için çok sulama yaptık. Biberlerimize çocuğumuz gibi baktık. Şimdi artık acı hasadı tatlıya çeviriyoruz" dedi.


Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

Bakan Pakdemirli: 'Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Bakan Pakdemirli: "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda.
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: 'İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli: "İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri...
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz.'
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'daki orman yangın) Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Aytaç Şaşmaz Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'nin meşhur ciğer biberini, Roman havaları eşliğinde göbek atarak topladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:52:50. #1.16#

title