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Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu

Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dere içinde erkek cesedi bulundu. 3 gündür kayıp olan Yunus Emre T.'ye ait olduğu belirlenen ceset, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dere içinde erkek cesedi bulundu.

Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda özel güvenlik görevlileri, dere içinde yüzüstü hareketsiz yatan biri olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, deredeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, itfaiye erlerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, cesedin Yunus Emre T'ye ait olduğu tespit edildi.

Yunus Emre T'den 3 gündür haber alınamadığı ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
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