Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi - Haberler
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Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Vurgun - Haberler | Yerel

- Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi Edirne Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitiminde destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

EDİRNE (İHA) - - Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi

EDİRNE - Edirne Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitiminde destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi. Elde edilen gelirler ihtiyaç sahipleri öğrencilere burs olarak kullanılacağı bildirildi.

Üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlediklerini belirten Edirne İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Emine Karauluç; "Edirne İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Emine Karauluç, gençlik çalışmaları kapsamında bir hayır panayırı düzenledik. hayır panayırından gelen gelirleri gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağız. Gençlere burs olarak katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üniversite öğrencilerimize destek olmak amacıyla başlattığımız bu çalışmayı sürdürmeyi düşünüyoruz. Buradan gelen gelirler bazen burs olabiliyor bazen de yapılan faaliyetlerin masrafları için kullanılabiliyor. Farklı farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. İl Müftülüğü gençlik koordinatörlüğündeki hocalarımızla birlikte öğrencilere katkı sağlayacak çeşitli çalışmalarımız oluyor. hayır panayırında ki ürünlerimiz öğrencilerimizin anneleri tarafından yapıldı. Sağ olsun vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi

Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi

Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Vurgun - Son Dakika Haberleri
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- Edirne İl Müftülüğü gençlik çalışmaları kapsamında hayır panayırı düzenledi Edirne Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin eğitiminde destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

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