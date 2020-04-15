EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar - Haberler
Koronavirüs, Edirne, Güncel

EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar

Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlarEDİRNE'de bir tekstil fabrikasının ücretli izne ayırdığı çalışanlardan 30 gönüllü, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına destek amaçlı evlerinde günde toplam 15 bin maske üretiyor.

15.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:19
EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar

Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar

EDİRNE'de bir tekstil fabrikasının ücretli izne ayırdığı çalışanlardan 30 gönüllü, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına destek amaçlı evlerinde günde toplam 15 bin maske üretiyor. Fabrikada çalıştıkları izolasyon kıyafetleriyle evlerinde dikiş makinesinin başına oturan çalışanlar, gece gündüz maskeleri üretmek için ter akıtıyor.

Edirne'de bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgınında sağlık önlemleri kapsamında çalışanlarını ücretli izne ayırdı. Ancak fabrika yönetimi, çalışanlarından, salgında en yüksek risk grubundaki sağlık çalışanları için maske üretmelerini istedi. Bunun için gönüllü olan 30 çalışanın evine dikiş makineleri gönderildi. İşyerinde çalıştıkları izolasyon ortamını evlerinde de sağlayan 30 gönüllü günde toplam 15 bin maske üretme kapasitesine ulaştı.

'MAKİNELERİMİZİ EVLERİMİZE GETİRDİK'

Fabrikada bant şefi olarak çalışan Canan Pekgökçen, sağlık çalışanları için evlerinde gönüllü olarak maske diktiklerini ve bu işi severek yaptıklarını söyledi. Fabrikada 27 yıldır çalıştığını söyleyen Pekgökçen, "Fabrikamız ücretli izne ayırdı bizi ve maske dikimi için gönüllü aradıklarını söylediler. Bizler de gönüllü olduk. Makineleri evlerimize getirip maske dikimini başlattık. Bu sayede sağlıkçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz evlerimizde" dedi.

Günde en az 7 saat evinde maske ürettiğini söyleyen Pekgökçen, "Benim günlük hedefim günde 700 - 800 adet maske dikmek. İşimi severek yaptığım için çok mutluyum. Hem işime devam etmiş oluyorum hem de sağlıkçılarımıza destek vermiş oluyorum. Evde en az 7 saat çalışıyorum. Hatta fabrikadan daha fazla çalışıyoruz evde. Özverili ve gönüllü şekilde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umuyorum ki bir an önce tüm dünya ve Türkiye'de bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

'GÜNDE 500 MASKE DİKİYORUZ'

Fabrika çalışanı Songül Dağlı ise aynı işyerinde gibi evde çalıştıklarını ve sağlık çalışanlarına destek olduklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Dağlı, "Günde 500'e yakın maske dikiyoruz. Toplamda 30 kişiyiz bu şekilde gönüllü. Zaten bildiğimiz iş, bizim için zor olmuyor. Bu salgının bir an önce bitmesini ve işlerimize geri dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EVİMİZDEN DESTEK OLUYORUZ'

Fabrikanın ücretli izne ayırdığı gönüllü maske üretenlerden Yasemin Yıldırım da yaşanan zor günlerde devletin ve milletin yanında olduklarını kaydetti. Yıldırım, "Koronavirüs salgını nedeniyle ücretli izne ayırdı fabrikamız bizi. Bu süreçte fabrikamız maske üretileceğini ve gönüllü aradıklarını söyledi. Biz de gönüllü olduk ve makine talep ettik eve fabrikadan. Şimdi evimizden sağlıkçılarımıza destek amaçlı maske üretiyoruz. Bu zor günlerde elimizden geldiğince devletimizin ve milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım" dedi.

EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi...
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Haydar Baş Özgür Özel Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Cemal Can Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Futbolcu
Şu an buradasınız: EDİRNE Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 10:33:39. #1.14#
title