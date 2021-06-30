Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı'ndan mezun öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na kabul edildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı'ndan mezun öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ öğrencilerinin bilimsel ve sanatsal başarılara imza atmaya devam ettiği belirtildi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Mezunu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Asal Altay ve İlker Cankara'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen sınavlarda başarılı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danışmanlıklarını Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci'nin yaptığı öğrencilerden Asal Altay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda, İlker Cankara ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda üniversiteyi temsil edecekler."

"Köye İlk Adım Projesi" tamamlandı

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) tarafından yürütülen ve Trakya Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu projenin eğitim süreci tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, köy öğretmenlerini ve öğretmen adaylarını kişisel ve mesleki anlamda desteklemek, öğrencilerin mezun olduklarında köy okullarında çalışmak için daha istekli ve hazır olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin 13 haftalık eğitim süreci sona erdi.

KODA öncülüğünde başlatılan ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde Türkiye'den 9 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen projede öğretmen adayları, her hafta çevrim içi düzenlenen atölye çalışmaları ve yerinde eğitimler ile kırsalda eğitime dair önemli konularda birbirinden farklı tecrübeler ve yeni bilgiler edinme imkanı buldu.

Edirne'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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