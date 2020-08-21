Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesi rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK') düzenlenen törende mazbatasını, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aldı.

Trakya Üniversitesi rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK') düzenlenen törende mazbatasını, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, yeniden göreve atanmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi'nin Edirne'ye, Türkiye'ye ve Balkanlar'a hizmet eden bir eğitim kurumu olduğunu aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yüksek öğretimine önemli katkılar sunmuş, nice bilim insanları yetiştiren, bölgesine ve ülkesine katma değer sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, özel alanlarda markalaşmayı hedefleyen seçkin bir üniversite olma yolunda büyük çabalar sarf ettik. Yeni dönemimizde de eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi, girişimci, tam donanımlı bir insan gücü yetiştirerek ülkemizin ve milletimizin 2023 hedeflerinin bayraktarı bir üniversite olacağız.

Değişim ve dönüşümü takip edip sürdürülebilirliğin ve gelişimin de öncüsü olacağız. İnsani duyarlılık ve bilimim ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüren, yönünü ve etkinlik alanını Balkanlar'a çeviren Trakya Üniversitesi, bundan sonra da aynı gayret ve çalışma azminde olmaya devam edecek."

"Yeni Nesil Liderlik" eğitimleri

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından kamu personeline yönelik olarak başlatılan "Yeni Nesil Liderlik" eğitimleri üst düzey yönetici eğitimleri ile tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TED Edirne Koleji Konferans Salonunda düzenlenen programda eğitmen Prof. Dr. Turgay Biçer, başarılı yöneticilerin bireysel özelliklerine ve yönetme süreçlerinde insan faktörüne dikkat çekerek, günümüz iş dünyasında başarının, toplumsal ilerlemenin "Yeni Nesil Liderlik" ile mümkün olabileceğini dile getirdi.

Edirne Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli ile başlayan eğitimler toplam 32 farklı kurumun personeline, 38 grup olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlere 4 bin kamu personeli ile 250 üst düzey yönetici katılım gösterdi.

Eğitim sonunda Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, eğitimlerin önemine değinerek, Biçer'e plaket ve hediye takdim etti.

Rektör Tabakoğlu'ndan Milletvekili Aksal'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, üniversiteye verdiği desteklerden dolayı Aksal'a teşekkür etti.

Üniversitenin ileriye gitmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Tabakoğlu, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni dönemde de çok faydalı işlere imza atacağız. Bizleri bu göreve layık gören herkese ve her zaman yanımızda olan Fatma Aksal'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Aksal da Trakya Üniversitesi'nde başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, Tabakoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Tabakoğlu'na ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA