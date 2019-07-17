Edirne Valiliği himayesinde Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından beşincisi düzenlenen Akademi Rumeli 19-30 Temmuz'da gerçekleşecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Merkezi Başkanlığı desteğiyle düzenlenen projede, Balkanlar'dan gelen öğrenciler, edebiyattan görsel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kültürden medya iletişime, gastronomiden müziğe çeşitli atölyelerde konularında uzman eğitmenlerle bir araya gelecek.

Soydaş ve akraba gençlerin Türkçelerinin gelişmesine yardımcı olmanın yanı sıra vizyonlarının genişlemesini ve sanat yönlerinin ve bakış açılarının ilerlemesinin amaçlandığı projede 168 öğrenci katılacak.

Çeşitli konferansların verileceği etkinlikler kapsamında katılımcılara Edirne ve Çanakkale gezileri organize edilecek. Ayrıca Türkiye, Yunanistan, Romanya Kırım, Gagavuz Yeri, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna kültür geceleri düzenlenecek.

Proje kapsamında bu yıl ilk kez kariyer akademisi de düzenlenecek.

"Bir Hayalim Var" projesi

Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında minik öğrencilere yönelik futbol eğitimi başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında futbolcu olma hayali kuran çocuklara, üst düzey teknik-taktik eğitimleri verilerek Türk futboluna yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.

Yapılan seçmeler doğrultusunda oluşturulan takımlar için hazırlanan antrenman programı, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Spor Tesisleri'nde Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Naim Sert öncülüğünde yürütülüyor.

Stratejik plan toplantısı

Edirne Belediyesi, 2020-2024 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Edirne Belediyesi'nin 2020-2024 yıllarını kapsayacak stratejik plan konusunda görüş ve öneriler değerlendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının, oluşturulacak 5 yıllık stratejik çalışma planının STK'larla birlikte hazırlanması olduğunu belirterek, "Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır'da yaptığı konuşmada, kurum ve kuruluşların vizyon ve misyonlarını belirleyerek stratejik plan yapma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Burada vizyon varmak istediğimiz nokta, yani hedef, misyon da bu hedefe varmak için yaptıklarımızdır. Vizyon ve misyon çerçevesinde de plandaki amaç ve hedefleri nasıl ulaşacağımızı belirlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sezaryen değerlendirme toplantısı

Normal doğum oranlarının arttırılması ve sezaryen oranlarının düşürülmesi amacıyla Edirne Valiliği himayesinde oluşturulan kurul değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,Sağlık Müdürlüğü ek binasında bulunan Dr. Gülden Yörüten Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Şenol Levent Elmacıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, daire başkanları, üniversite, kamu ve özel hastanelerin başhekimleri katıldı.

Kaynak: AA