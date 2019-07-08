Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Büyükuslu, ziyarette, üniversite ve öğrencilere tanınan imkanlar hakkında Canalp'e bilgi verdi.

Canalp de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

-Temel atma töreni 18 Temmuz'da

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Halkalı - Kapıkule Demiyolu Projesi kesim inşası temel atma töreninin Edirne'de 18 Temmuz'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, projenin uluslararası ticaret için önemli olduğunu belirtti.

Sözleşmenin imzalarının daha önce atıldığını aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

"Proje Türkiye'yi Avrupa Birliği ülkelerine bağlayarak, Avrupa fonlarından kullanılarak yapılmış projedir. Edirne - Çerkezköy arası 155 kilometredir. Bunun 76 kilometresi Devlet Demiryolları yani milli bütçeden ayrılan bütçeyle yapılmıştır. Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşaası Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilmektedir. Halkalı - Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergahta çift hatlı, saatte 200 kilometre hızıyla yolcu ve yük taşınmasına imkan tanıyan bir projedir. Bu proje ile Edirne'de uluslararası ticaretin önemli bir noktası haline gelecektir. Bunun yanında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy - Kapıkule kesiminden sonra uluslararası ticarette yük taşıma kapasitesi artacağı gibi her bir yükün Türkiye ve Edirne ekonomisine katkı sağlayacaktır. Projenin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine de katlı sağlayacağına inanıyorum."

Halkalı - Kapıkule Demiyolu Projesi kesim inşası temel atma töreninin 18 Temmuz Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleşeceğini belirten Akmeşe, törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Büyükelçi Christian Berger'in katılacağını kaydetti.

-Pehlivana ziyaret

İYİ Parti ve CHP milletvekilleri namlı pehlivanlardan Aydın Demir'i evinde ziyaret etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'ın basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlık geçiren Aydın Demir'i Karamürsel'deki evinde partinin Grup Başkan Orhan Çakırlar, Kocaeli Milletvekili İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özel ziyarette bulundu.

-Kırkpınar'ın ardından

Trakya Birlik Spor Kulübü 2 pehlivanı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsü yaptı.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, deste orta boyda güreşen Emre Ayyıldız'ın karşılaştığı bütün rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu küçük orta büyük boyda da Yusuf Kaflı'nın üçüncü olduğunu belirtti.

Gururlandıklarını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz. Gönül isterdi ki daha çok kürsü yapalım Edirnemiz'e daha çok madalyalar getirelim bu sene bir şampiyonumuz bir de üçüncümüz var inşallah önümüzdeki sene bu kürsü ve madalyalar daha da artacaktır.

Pehlivanlarımız Kırkpınar güreşleri öncesinde sıkı bir çalışma temposundan geçti Başpehlivan Ahmet Yavuz sporcularımız ile birebir ilgilenerek tecrübelerini aktardı, diğer hocalarımız ekip olarak Habil Kara, Aziz Özcan, Tamer Ergül sporcularımızı karşılaşmalara hazırladılar. Emeğimizi 658.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aldık

Bizlerden desteklerini maddi manevi desteklerini esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akgün ve Yönetim Kurulu üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen'e, Trakya Birlik Spor Kulübü İdarecilerine, antrenörlerimize, pehlivanlarımızın ailelerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA