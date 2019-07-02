Milli Saraylar tarafından aralarında şehit ressam Hasan Rıza'nın tablolarının da yer aldığı asırlık tabloların restorasyonu yapılıyor.

Balkan Harbi sırasında atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç'a doğru gittiği sırada Bulgar askerleri tarafından şehit edilen Hasan Rıza, Hasan Mehmet, Topçu Kaymakamı Reşid, ressam Kurkdjian'a ait Edirne Belediyesi'nin duvarlarında asılı 5 değerli tablo Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı atölyelerinde restore altına alınmıştı.

Restorasyon öncesi tüm tabloların ultraviyole ışıklarla çekimleri yapılarak belgeleme işlemleri gerçekleştirildi. Daha sonra ise her bir tabloya yapısal güçlendirme, tuval deformasyonlarında iyileştirme ve düzleştirme, tuval ve boya yüzeylerinde temizlik, boya dökülmesi bulunan alanlarda dolgu, tekstür yüzey ve boya rötuşları, yüzeylere koruyucu vernik uygulaması ve tuval arkalarının koruyucu panel ile kapatılması işlemleri yapıldı.

İşlemleri tamamlanan Ressam O. Kurkdjian'ın 1902 yılı Edirne Belediyesi meclis üyelerini resmettiği tablo, Şehit Ressam Hasan Rıza'nın "Karlı Bir Havada Geyikler" adlı eseri ve ressam Topçu Kaymakamı Reşid'e ait "Geyikli Manzara" isimli yağlı boya tablosu belediyeye teslim edildi.

Şehit Ressam Hasan Rıza'nın "Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişi" tablosuyla ressam Hasan Mehmed'e ait olan "Kızıldeniz Manzarası" tablosundaki işlemler devam ediyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Edirne'de yaşamış ve çok az eseri ulaşmış Hasan Rıza ve diğer önemli sanatçıların resimlerini kurumlarında sergilemenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

-Belediye meclisi toplandı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, su faturasını iki ay üst üste ödemeyen iş yeri ve konutların sularının kesileceğini söyledi.

Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında yapılırken toplantıda 9 gündem 5 gündem dışı toplam 14 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün Ücret Tarifesi başlığı altında bulunan Genel Hükümlerinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Edirne Belediyesi'nin abonelerle yaptığı sözleşmelerde 2 fatura ödenmediği takdirde suyun kesileceği hükmü bulunduğunu hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen borçlarımızı zamanında ödeyelim. Borçlu olan vatandaşlarımız Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne başvurarak borçlarını yapılandırarak ödeme içerisine girsinler. Bizim halka hizmet verebilmemiz için mutlaka kanunen almak zorunda olduğumuz gelirleri tahsil etmek zorundayız. Su yaşam hakkıdır, doğrudur.

Ama su yaşam hakkı ücretsiz değil. Keşke ücretsiz verebilsek. Keşke böyle bir kanun çıkarsalar su, elektrik, doğal gaz ücretsiz deseler ve bizde uysak. Ama bizim bütçemizde yer alan kalemlerle ilgili bu tahsilatları yapmak zorundayız. Su faturalarını ödememeyi alışkanlık haline getirmiş gerek iş yeri gerekse konutların suları kesilmeye başladı. Bundan sonra iki faturanın ödenmemesi halinde suyun kesileceği işlemi kararlılıkla gerçekleştirilecek."

Başkan Gürkan, AK Parti grubu tarafından geçtiğimiz ay meclise sunulan su kullanım tarifesindeki indirim önergesini de desteklediğini belirterek, konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam ettiğini dile getirdi.

Suda indirim uygulamasının İstanbul'dakine benzer bir şekilde hayata geçirilebileceğini aktaran Gürkan, "Edirne Belediyesi'nin en büyük geliri su. Su alacakları konusunda hem ciddi sıkıntıdayız hem de alacaklar biriktiği için vatandaşlarda sıkıntılı. Elbette vatandaşın suda indirim istemek hakkı. Son yıldır mesken ve iş yerlerinde kullanılan suya zam yapmadık. Tonu 3 lira 15 kuruş. Dikkatinizi çekmek isterim İstanbul'da birinci kademe yani 10 ton kullanıma kadar sulardaki fiyat indirimden sonra 4 lira. Bizde indirim yapılmamış haliyle 3 lira 15 kuruş. Buna rağmen indirim benim içinde uygundur." diye konuştu.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca belediyenin mevcut borçlarının bir kısmının ödenmesi için kredi kullanılması da kararlaştırıldı.

Kaynak: AA