Edirne'de Rumeli, Balkan düğünlerinin canlandırılacağı müzenin hazırlıkları sürüyor
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Edirne'de Rumeli, Balkan düğünlerinin canlandırılacağı müzenin hazırlıkları sürüyor

03.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:08
Edirne'de Rumeli, Balkan düğünlerinin canlandırılacağı müzenin hazırlıkları sürüyor

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatılacağı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin kurulması çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatılacağı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nin kurulması çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kentin tarihi yerleşimlerinden Meydan Mahallesi'nde, emekli arkeoloji müzesi eski müdürü merhum Necmi İğe'nin yaşadığı konakta kurulacak müzenin tefrişat çalışmaları son rötuşlar yapılıyor.

Bir bölümünde düğün konseptiyle ziyaretçilerin ağırlanacağı müzenin bahçesinde, gelin arabası olarak kullanılan fayton da sergilenecek.

Müzenin önemli bir parçası olacak fayton, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı tarafından üretildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Abacı'nın sanayi sitesindeki atölyesini ziyaret ederek yapımı tamamlanan faytonu inceledi.

"Nisan'da açılması bekleniyor"

Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel zenginliğiyle kadim bir şehir olan Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü müze çalışmalarının yanı sıra Edirne Valiliği'nin de müze çalışmaları olduğunu söyledi.

Soytürk, kentin en önemli sivil mimarlık eserlerinden olan 19. yüzyıl başlarında yapılan Necmi İğe Konağında, konak hayatının ve aile yaşantısının anlatılacağını ifade etti.

Çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Soytürk, "Müzemizde bir düğün konseptini de anlatıyoruz. Senaryomuzun en önemli unsuru düğün.17. ve 18. yüzyıllarda Rumeli'de, Balkanlar'da düğün nasıl oluyor, kız istemeden düğününe, sünnete kadar anlatıldığı bir müze." dedi.

Soytürk, müzenin en önemli unsurlarından birinin de fayton olacağını belirtti.

Faytonun, otomobillerden önceki dönemde en önemli ulaşım araçlarından olduğunu vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Rumeli düğünlerinde gelin ve damadın düğün aracı fayton. Biz de Abacı'nın üretimiyle bu faytonu müze avlusunda sergileyeceğiz. Avluda faytonla birlikte at maketi de olacak. Ziyaretçiler bu faytona binip fotoğraf da çektirebilecekler. Kültür ve medeniyetimizde var olan zenginlikleri geleneksel usulde müzecilikle gelecek kuşağa aktaracağız. Müzemiz hem geleneksel müzecilik hem de çağdaş müzecilik anlamında düğünleri ve aile yaşantısını anlatmış olacak."

Soytürk, müzeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un nisan ayında başlatmayı planladığı turizm sezonunda açmayı planladıklarını söyledi.

Faytonun yapımının yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten Abacı, "Beni en çok mutlu eden Edirne için Edirne'den birisi olarak böyle bir şeyi yapmış olmam. Apayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Yetkililere sonsuz teşekkürler. Fayton bire bir ölçülerinde yapıldı. Her şeyiyle orijinal bir fayton." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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