Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne hakkında neler biliyorsunuz? Edirne'nin iklimi ve bitkisi nedir? Edirne hakkında her şey haberimizde.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları
15.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:32

Marmara Bölgesi'nin batı kesiminde yer almaktadır. Komşu illeri arasında; Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yunanistan ve Bulgaristan bulunmaktadır. Edirne nüfusu 2019 yılına göre 413.903'dir. Konumu itibari ile Türkiye için önemli yere sahip ilin, 5 sınır kapısı bulunmaktadır. Geleneksel yemekleri ve muhteşem el işçilikleri ile hayran kalacaksınız.

EDİRNE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karasal iklim tipi görülen Edirne'de bazen Karadeniz iklimi de görülür. Kışları ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcaktır. Karadeniz ve Marmara denizinin tesiri altındadır. Ergene havzasında kara iklimi hüküm sürer.

Ormanlarında meşe, kızılçam ve karaçam ağaçları çoğunluktadır. Ekimi yapılmayan araziler % 4'lük bir dilime sahiptir. Topraklarının % 57'si ise tarım yapılmaktadır. Edirne nemli ve rüzgarlıdır.

EDİRNE'DE GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Selimiye Camisi: Kentin simgesi haline gelen Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Bu yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nunkudretini simgelediği ve Osmanlı mimarisi için önemli eser olduğu söylenir. Selimiye Camisi ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Mecidiye Köprüsü: Diğer adı Meriç Köprüsü olan yapı, Meriç Nehri üzerinde bulunmaktadır. Köprü, 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde bir yapıdır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Meriç ve Tunca Nehirleri: Bu iki nehir Edirne'nin en önemli iki nehridir.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Adalet Kasrı: Bu yapı 1561 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Edirne sarayı'nda sağlam kalan tek bina olma özelliğini göstermektedir. Rivayete göre, Kanuni Sultan Süleyman İmparatorluğun kanunlarını burada yazmıştır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Edirne Kalesi Makedonya Saat Kulesi: Roma Kralı Hadrianus tarafından kurulmuştur. Surların dört köşesini kapsayan bu saat, uzun süre Millet Saati olarak da adlandırıldı. Girirş ücretsiz olup, haftanın her günü ziyarete açıktır.

Karaağaç Tren Garı: II. Abdülhamit devrinde yaptırılan ve karaağaç kasabasında bulunan bu gar, günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Uzun Köprü:ll. Murat tarafından Mimar Müslihiddin'e yaptırılan köprü, 1.392 m. uzunluğundadır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Hıdırlık Tabyası: Zamanında bilinçsiz kullanımından kaynaklı tahribatlar oluşmuştur. Edirne'deki en büyük tabyası,genişliği, yüksekliği ve stratejik önemi birinci derecede önemlidir.

Edirne Sarayı: Yapımına 2. Murat zamanında başlanmış, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475'te tamamlanmıştır. Görülmesi gereken önemli yapıdır.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Rüstempaşa Kervansarayı: Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanının görkemli yapıları arasındadır. 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.

EDİRNE SINIR KAPISI

Edirne Avrupa'ya bağlantısı olan 5 sınır kapısına sahiptir. Kapıkule sınır kapısı ülkemizin en büyük kara ve demir sınır kapısıdır. İpsala, Pazarkule veUzunköprü'den yine Yunanistan'a giden demiryolu sınır kapıları mevcuttur.

EDİRNE GELENEKSEL YEMEKLERİ

Edirne Tava Ciğeri: Edirne ile özdeşleşen bu yemek, un ve sıvı yağ ile kızartılır.

Kaçamak: Mısır unu ile kavrulan tatlının üstüne bal veya pekmez dökülür.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Gaziler Helvası: Un, şeker ve tereyağı ile hazırlanan karışım, Edirne'ye özgü bal ile servis edilir.

Trileçe: Trileçenin ana vatanı Edirne'de sıklıkla tüketilir.

Badem Ezmesi: Badem unu ve şekerden hazırlanan tatlı çeşididir. Edirne'ye özgü olan bademler ile hazırlanır.

Edirne Kurabiyesi: Edirne'nin badem ezmesi ile hazırlanan un kurabiyesidir.

Edirne Beyaz Peyniri:Tek cins süt ile üretilmiştir.Peynirin özelliği farklı aylarda farklı aromaya sahip olmasıdır. Bu durum sebebi Edirne'nin iklimidir.

Hardaliye: Asma yaprağı, hardal tohumu ve üzüm kullanılarak hazırlanan Trakya yöresine ait geleneksel içecektir.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

SEYAHAT HATIRASI OLARAK EDİRNE'DEN NELER ALINIR?

Aynalı Süpürge: Edirne'ye özgü bu el sanatı, Edirne'de kapıda asılı olursa, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Edirnekari: Edirne'ye özgü boyaların sağlam olması sebebiyle karton, deri gibi yüzeylere boya ve cila ile yapılan motiflerin yer aldığı bir süsleme üslubudur.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Mis Sabunu:17. yüzyıla dayanan ve ilk olarak Edirne' de ortaya çıkan,hamur kıvamına getirilen ve gerçek meyve renklerine boyanan sabun türleridir.

Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları

Talika: Minyatür araba sanatı, tek atla çekilen dört tekerlekli yaylı at arabasıdır. Süslemesi ve el sanatı ile oldukça beğeneceğiniz dekoratif eserdir.

Badem Ezmesi: Edirne'de sıkça tüketilen tatlı, hediye olarak da sıklıkla tercih edilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Haber
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ebru Polat Sezen Aksu Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Lionel Messi
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Edirne'de ne yenir? Edirne'de gezilecek yerler nerelerdir? Edirne sınır kapıları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:33:06. #1.14#
title