Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak

EDİRNE (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son tabloda nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı Edirne'de, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Camiler, kahvehaneler ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı. Osmanlı köyünün muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne'nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95'e çıktı. Kent, bu rakamla nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kentin koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya döndü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki kentte aşılama oranı ise yüzde 82,5 oldu.

Çetin Şengüllü ise, "Sağlık malzemesi satan, dönercisi, baklavacısının ağzında maske yok. Denetleme de yok. Millet kahvelerde üst üste oturuyor, kimsenin baktığı yok. Dışarıdan bir sürü insan geliyor. Bunlara çok dikkat edilmeli çünkü hiçbirisi maske takmıyor. Ben neden maske takıyorum o zaman" dedi.