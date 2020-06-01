Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi
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Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi

Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdiEDİRNE'de etkili olan dolu yağışı Kemalköy, Uzgaç ve Sarayakpınar köylerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlarına zarar verdi.

01.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:37

Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi

EDİRNE'de etkili olan dolu yağışı Kemalköy, Uzgaç ve Sarayakpınar köylerinde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği tarlarına zarar verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu bölgelerde yüzde 10'dan başlayarak tarlalarda yüzde 100'e kadar zarar verdiğini gördük" dedi.

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Bulgaristan'a sınır Kemalköy, Uzgaç ve Sarayakpınar köylerinde etkili oldu. Dolunun en çok etkili olduğu Kemalköy'de yaklaşık 12 bin dönümde ekili arpa, buğday ve ayçiçeği büyük zarar gördü. Fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu 20 dakika boyunca şiddetini artırarak yağmasıyla bölgede bazı evlerin kiremit ve kapı pencerelerine zarar verdi. Kemalköy girişinde oturan Yüksel Şahin'in plastik balkon camekanını deldi, hasara neden oldu. Dolu yağışının evlerine verdiği zararın büyük olduğunu söyleyen Şahin, "Dolu aniden başlattı ve çok şiddetli yağdı. Balkon camekanlarımız delik deşik oldu. Bahçemizde ekili olan mısır, biber, salatalık ve domateslerimiz doludan dolayı büyük zarar gördü" diye konuştu.

'YÜZDE 100 ZARAR VERDİĞİNİ GÖRDÜK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, dolu yağışının ardından tarlalarda hasar tespit çalışması başlattıklarını belirterek,

"Dolu özelikle Kemalköy, Sarayakpınar ve Uzgaç köylerinde etkili oldu. Bu bölgelerde yüzde 10'dan başlayarak tarlalarda yüzde 100'e kadar zarar verdiğini gördük. Dolu önümüzdeki hafta hasat etmeyi düşündüğümüz, arpa tarlalarında çok etkili oldu. Bizde ziraat mühendisi arkadaşlarımızla gelerek burada çalışma başlattık. Yaptığımız çalışma sonrası üreticiye tarlalarını hasat edilmeyeceğini söyleyeceğiz. Üzgünüz, inşallah bir daha böyle afat ile karşılaşmayız" dedi.

'DOLU NE BAŞAK BIRAKTI, NE SAP'

Kemalköy'de arpa ekili tarlasına yağan dolunun büyük zarar verdiği belirten Ahmet Süzer, "Yağan dolu 50 dekar ekili arpama büyük zarar verdi. Dolu tarlada ne başak bıraktı ne sap. Dolu 20 dakika yağdı. Allah'tan gelen bir şey. Tarlamda arka aldığı yağışlar sonrası güzel başak yaptı, yüksek verim bekliyorduk. Fakat yağan dolu tüm emeklerimizi boşa çıkardı. Tarlamda yüzde 80 kayıp var"dedi. Kemalköy'de arpa üreticisi Yunus Ekşi de önümüzdeki hafta hasat etmeyi düşündükleri arpa tarlasına dolunun büyük zarar verdiğini söyledi.

Edirne'de dolu ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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