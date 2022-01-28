Edirne'de buzlanma nedeniyle yoldan çıkan kamyonun sürücüsünden uyarı - Haberler
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Edirne'de buzlanma nedeniyle yoldan çıkan kamyonun sürücüsünden uyarı

AA, Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de buzlanma nedeniyle yoldan çıkan kamyonun sürücüsünden uyarı

Edirne'de buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya giren kamyonun sürücüsü, diğer sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya giren kamyonun sürücüsü, diğer sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne'den yüklediği ev eşyasını Kırklareli'ne götürmek için yola çıkan Hakan Yalın'ın kullandığı 16 F 8267 plakalı kamyon, Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tarlaya girdi.

Toprağa batan aracını kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yalın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Edirne-Kırklareli D20 karayolunu trafiğe kapattı, ancak yolda yoğunluk olmaması için araçların geçişine zaman zaman izin verildi.

Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Yalın, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle yollarda gizli buzlanma olduğunu söyledi.

Kış lastiği olmasına rağmen aracının bir anda kayarak yoldan çıktığını belirten Yalın, sürücülerin kış aylarında çok dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kırklareli, Edirne, Yalın, Güncel, Haber

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