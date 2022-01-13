Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri otogarda durumundan şüphelendikleri S.A'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin cebinden 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

S.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayıp eşini arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp eşinin bulunması için polise başvurdu.

Niancıpaşa Mahallesi'nde oturan H.B, eşi G.B'nin not bırakarak evden ayrıldığını ve bir daha eve dönmediğini belirtti.

H.B, polis merkezine giderek eşinin bulunmasını istedi.

Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın kullandığı otomobil, Yeniimaret Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada hafif yaralanan H.A ve yanındaki E.Ö, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarım aletlerini çaldılar

Uzunköprü ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinden tarım aletleri çalındı.

Alınan bilgiye göre, İ.D'nin evinin bahçesine bıraktığı 2 adet pulluk ve kazayağı henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

122 sürücüye 63 bin 604 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 122 sürücüye 63 bin 604 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 339 araçtan 122'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 63 bin 604 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 1 araç da trafikten men edildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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