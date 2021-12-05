AK Parti'li Zenbilci: Muhalefet bir şeyi zamanında yapmaya alışacak

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de partisinin düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programına katılan Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi. Zembilci, "Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak" dedi.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile Edirne'de düzenlenen ve 2 gün süren 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı sona erdi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, gündemlerinde erken seçim konusunun olmadığını söyledi. Hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu belirten Zenbilci, muhalefetin de her şeyin zamanında yapılmasına alışması gerektiğini dile getirdi.

Muhalefetin erken seçim talepleri için de konuşan Zenbilci, "Muhalefetin genel temel argümanı budur. Sürekli seçim ister, istemesi de doğaldır. Bu anlamda herhangi bir şey söylemiyorum. Önemli olan muhalefetin bu isteğinden ziyade insanımızın ihtiyaçları nedir? Ne yapılmalı? Bugün dünya çapında yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımalarından bir an evvel kurtarmaktır. Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın böyle bir çalışması olduğunu gözlemliyoruz ama bizim gündemimizde böyle bir erken seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli de defalarca bunu açıkladılar. 2023 Haziran'da seçimlerimizi yapacağız. Bütün bölgelerde teşkilatımızın seçimlere hazır hale gelmesi için, bu eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Bizim gündemimizde seçim yok" ifadelerini kullandı.