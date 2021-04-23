Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
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Edirne'de 23 Nisan kutlamaları

Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya platformlarına taşınarak çevrimiçi olarak yapıldı.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya platformlarına taşınarak çevrimiçi olarak yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda okul yöneticisi ve katılımcı ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

23 Nisan coşkusu bu yıl sosyal medya platformlarına taşındı. Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da iki günlük hafta sonu kısıtlamasına dahil edilmesiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu yılki etkinlikleri sosyal medya platformundan çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Gazi Meclisin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda okul yöneticisi ve katılımcı ile gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya platformlarından gün boyu çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

'2023 Eğitim Vizyonu Edirne' projesi çerçevesinde hazırlanan 'Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' klibi yayınlandı.

Etkinlikler kapsamında Edirne'deki tüm çocuklar adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Defne Toprak yaptı.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, anasınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen kostüm partisi ile gösteriler gerçekleştirildi. - EDİRNE

Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
Edirne'de 23 Nisan kutlamaları
Edirne'de 23 Nisan kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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