EDİRNE ÇATISI ÇÖKMEK ÜZERE OLAN EVDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Aysel Onater (75), çatısı çökmek üzere olan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen tek katlı izbe evde yaşam mücadelesi veriyor. Keşan'da, Büyük Cami Mahallesi İzzet Molla Sokak'taki tek katlı, çatısı çökmek üzere olan, duvarları rutubetten kabararak, kısmen çatlayan ve eşyaları içeri giren yağmur suyu nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yalnız yaşayan Aysel Onater, yetkililerden yardım bekliyor. Birlikte yaşadığı annesini 5 yıl önce kaybettiğini ve vefat eden babasından kalan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirten Onater, uzun süredir görüşmediği ağabeyi ile kendisi üzerine olan evin satılması halinde kiralık bir eve çıkabileceğini söyledi.

'HUZURA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Aysel Onater, Ben bu evden kurtulmak istiyorum. Artık oturulacak durumda değil. Çökecek diye korkuyorum. Bir an önce müşteri bulup satsam, hemen çıkacağım. Daha önce iş bulmuştum kendime. 1 ay kadar çalıştım. Ben işteyken hırsız camı kırıp içeri giriyor. Takılarım vardı. Onları alıp gidiyor. Bir tanıdığım vardı. Bana yardıma diye geldi. Evimde ne varsa götürdü. Gümüş çay takımı, elektrik süpürgesi, televizyon, su ısıtıcısı ve cep telefonumu alıp götürdü. Mutfaktaki tüplerimi bile çaldılar. Bir an önce temiz bir eve çıkıp, huzura kavuşmak istiyorum dedi.

Büyük Cami Mahallesi Muhtarı Nedret Özkan ise konuyu Keşan Kaymakamlığı'na ilettiklerini ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan gelen yetkililerin, evde incelemede bulunduklarını söyledi. Özkan, Aysel Onater'in sağlıklı koşullarda yaşaması için gerekli yardımlarda bulunacağını kaydetti.

Kaynak: DHA