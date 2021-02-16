EDHO Yunus Emre Yıldırımer diziden mi ayrılıyor? EDHO Alparslan öldü mü, ölecek mi? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, nereli, kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde merak edilen konulardan birisi de Alparslan ölecek mi, diziden mi ayrılacak oldu. EDHO 182. bölüm fragmanında izlediğimiz kadarıyla Alpaslan Çakırbeyli vuruluyor. Fakat diziden ayrılacak mı henüz netlik kazanmadı. EDHO Yunus Emre Yıldırımer diziden mi ayrılıyor? EDHO Alparslan öldü mü, ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının son sahnesinde Alparslan'ın vurulduğu görülüyor. Bunun ardından izleyiciler EDHO Alparslan öldü mü, neden vuruluyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölecek mi? Alparslan diziden mi ayrılıyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VURULUYOR?

EDHO 182. bölüm fragmanında Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulduğu görülüyor. Fakat Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz kesinlik kazanmadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı. Gelecek bölümlerde Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, yaralandı mı, son durumu nedir öğreneceğiz.

EDHO SON BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)

2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)

2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)

2007 – Elif'in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kral Dairesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu (2009-2010)

Sindirella Ç.O. – Tiyatro Mie (2009-2010)

Eksik – Tiyatro Hal (2009-2010)

A4 – Tiyatro Hal (2010-2011)

Yaka Beyaz – Tiyatro Hal (2012 -2013)

Ramazan Şenliği – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Tahir İle Zühre – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Telgrafçı Hamdi – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Hülleci – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Yanlışlıklar Komedyası – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Barış Gezegeni – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Ceviz ile Karınca – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

EDHO 182. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim hayatımın bedeli bu..."

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.