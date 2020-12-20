EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca yalnızları oynuyor

Oktay Kaynarca'nın maske ve mesafe kuralına dikkat etmesi takdir topladı. Kaynarca, gazetecilere dönerek "Arkadaşlar çok dikkat edin, işiniz zor. Kolay gelsin. " diyerek evinin yolunu tuttu.& ;& ;

GÖZLER GİZEM ACAR'I ARADI

Kaynarca'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Gizem Acar'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncuyu yalnız görenler, "Gizem Acar nerede?" demekten kendilerini alamadı.

Kaynak: Snob Magazin