EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca yalnızları oynuyor
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EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca yalnızları oynuyor

20.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:17
EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca yalnızları oynuyor

EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi

Oktay Kaynarca'nın maske ve mesafe kuralına dikkat etmesi takdir topladı. Kaynarca, gazetecilere dönerek "Arkadaşlar çok dikkat edin, işiniz zor. Kolay gelsin. " diyerek evinin yolunu tuttu.& ;& ;

GÖZLER GİZEM ACAR'I ARADI

Kaynarca'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Gizem Acar'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncuyu yalnız görenler, "Gizem Acar nerede?" demekten kendilerini alamadı.

Kaynak: Snob Magazin

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