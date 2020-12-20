EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca yalnızları oynuyor
20.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:17
EDHO Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi
Oktay Kaynarca'nın maske ve mesafe kuralına dikkat etmesi takdir topladı. Kaynarca, gazetecilere dönerek "Arkadaşlar çok dikkat edin, işiniz zor. Kolay gelsin. " diyerek evinin yolunu tuttu.& ;& ;
GÖZLER GİZEM ACAR'I ARADI
Kaynarca'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Gizem Acar'ın nerede olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncuyu yalnız görenler, "Gizem Acar nerede?" demekten kendilerini alamadı.
Kaynak: Snob Magazin