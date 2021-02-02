EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri!
ATV ekranlarında uzun zamandır ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri!
Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin konusu, aksiyonları ve oyuncu kadrosu büyük ilgi çekmektedir. Dizide Hızır Çakırbeyli karakteri her hafta merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri! sorularının cevapları!
HIZIR ÇAKIRBEYLİ KİMDİR?
Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu.Türk oyuncu, yapımcı ve sunucu olan Kaynarca, 56 yaşındadır.
20 aşkın kariyerinde Altın Portakal Film Festivali ödülü de dâhil birçok ödül kazandı. 1980'li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başladı 1989 yılında ise TRT 1 kanalında yayınlanan Gençler adlı dizide oyunculuk kariyerine başladı. 1990 yılında ise Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı filmde oynayarak sinema kariyerine de başladı.
1994 yılında Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı filmde canlandırdığı Güner rolüyle izleyenlerden olumlu yanıtlar aldı. 1990'lı yıllarda sinema filmleri ve televizyon programları ile kariyerini devam ettirdi. Ayrıca bazı televizyon reklamlarında ve müzik kliplerinde de yer aldı.
Deli Yürek adlı dizinin 2002 yılında çıkan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filminde Cemal karakteriyle büyük beğeni topladı. 2000'li yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başlamıştır. Yeditepe İstanbul (2001-2002) ve Esir Şehrin İnsanları (2003) gibi dizilerde yer aldı.
15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de başlayan, Osman Sınav'ın yönettiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır isimli sert, vurdumduymaz, espritüel ve hırçın bir mafya babasını canlandırmıştır. Bu dizide canlandırdığı karakterle büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en çok tanınan oyuncularından birisi hâline geldi. Necati Şaşmaz ile birlikte dizinin başrolünde yer aldı. Dizinin 45. bölümündeki ölümünden sonra gerçek hayatta cenaze namazı kılındı, saygı duruşlarında bulunuldu, salası ve mevlidi okutuldu. Dünya çapında ilk defa bir karakter gerçek hayatta bu kadar etki yarattı. 2015 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır Çakırbeyli adlı karakteri canlandırmaya başladı. Süleyman Çakır karakterine yakın bir tarzda olan bu dizideki karakteri ile birçok ödül de aldı.
OKTAY KAYNARCA DİZİLERİ
1989 - Gençler - Ferhat
1999 - Köstebek - Tolga Varel
2001 - Yeditepe İstanbul - Ferhan
2001 - Tek Celse - Özgür
2002 - Bayanlar Baylar - Melih
2002 - Lahmacun ve Pizza - Cemşit
2003 - Esir Şehrin İnsanları - Üsteğmen Mehmet Ali
2003-2004 Kurtlar Vadisi - Süleyman Çakır
2004 - Aşkımızda Ölüm Var - Sinan
2006 - İlk Aşkım - Murat Gürsoy
2007 - Geniş Zamanlar - Başkan Tarık Sayar
2007-2008 Kuzey Rüzgarı - Poyraz Akdağ
2008 - Kardelen - Levent
2008-2010 Adanalı - Yavuz Dikkaya (Adanalı)
2009 - Bahar Dalları - Komiser
2011 - Nuri - Nuri
2011 - Sakarya Fırat - Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı)
2012 - Ustura Kemal - Ustura Kemal
2013 - İnadına Yaşamak - Emir Atasoylu
2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hızır Çakırbeyli
OKTAY KAYNARCA FİLMLERİ
1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni- Tarcan
1994 - Yengeç Sepeti
1995 - Bir Kadının Anatomisi
1999 - Can Dostum - Murat
2000 - Yarın Geç Olmayacak
2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - Cemal
2002 - Abdülhamit Düşerken - Hüseyin Cahit
2004 - Kalbin zamanı - Akfar
2007 - Beynelmilel - Binbaşı
2007 - Sıfır Dediğimde - Oğuz
2007 - Sis Ve Gece - Naci
2008 - Alia - Hasan Sabri-Emniyet Amiri
2008 - Hoşçakal Güzin -Özkan
2011 - Çanakkale Ruhu