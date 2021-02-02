EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri!

ATV ekranlarında uzun zamandır ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri!

Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin konusu, aksiyonları ve oyuncu kadrosu büyük ilgi çekmektedir. Dizide Hızır Çakırbeyli karakteri her hafta merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, EDHO "Hızır Çakırbeyli" kim, gerçek adı ne? Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Oktay Kaynarca dizileri ve filmleri! sorularının cevapları!

HIZIR ÇAKIRBEYLİ KİMDİR?

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu.Türk oyuncu, yapımcı ve sunucu olan Kaynarca, 56 yaşındadır.

20 aşkın kariyerinde Altın Portakal Film Festivali ödülü de dâhil birçok ödül kazandı. 1980'li yılların sonunda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başladı 1989 yılında ise TRT 1 kanalında yayınlanan Gençler adlı dizide oyunculuk kariyerine başladı. 1990 yılında ise Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni adlı filmde oynayarak sinema kariyerine de başladı.

1994 yılında Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti adlı filmde canlandırdığı Güner rolüyle izleyenlerden olumlu yanıtlar aldı. 1990'lı yıllarda sinema filmleri ve televizyon programları ile kariyerini devam ettirdi. Ayrıca bazı televizyon reklamlarında ve müzik kliplerinde de yer aldı.

Deli Yürek adlı dizinin 2002 yılında çıkan Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filminde Cemal karakteriyle büyük beğeni topladı. 2000'li yıllarda sinema filmlerinin yanı sıra televizyon dizilerine de ağırlık vermeye başlamıştır. Yeditepe İstanbul (2001-2002) ve Esir Şehrin İnsanları (2003) gibi dizilerde yer aldı.

15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de başlayan, Osman Sınav'ın yönettiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır isimli sert, vurdumduymaz, espritüel ve hırçın bir mafya babasını canlandırmıştır. Bu dizide canlandırdığı karakterle büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en çok tanınan oyuncularından birisi hâline geldi. Necati Şaşmaz ile birlikte dizinin başrolünde yer aldı. Dizinin 45. bölümündeki ölümünden sonra gerçek hayatta cenaze namazı kılındı, saygı duruşlarında bulunuldu, salası ve mevlidi okutuldu. Dünya çapında ilk defa bir karakter gerçek hayatta bu kadar etki yarattı. 2015 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır Çakırbeyli adlı karakteri canlandırmaya başladı. Süleyman Çakır karakterine yakın bir tarzda olan bu dizideki karakteri ile birçok ödül de aldı.

OKTAY KAYNARCA DİZİLERİ

1989 - Gençler - Ferhat

1999 - Köstebek - Tolga Varel

2001 - Yeditepe İstanbul - Ferhan

2001 - Tek Celse - Özgür

2002 - Bayanlar Baylar - Melih

2002 - Lahmacun ve Pizza - Cemşit

2003 - Esir Şehrin İnsanları - Üsteğmen Mehmet Ali

2003-2004 Kurtlar Vadisi - Süleyman Çakır

2004 - Aşkımızda Ölüm Var - Sinan

2006 - İlk Aşkım - Murat Gürsoy

2007 - Geniş Zamanlar - Başkan Tarık Sayar

2007-2008 Kuzey Rüzgarı - Poyraz Akdağ

2008 - Kardelen - Levent

2008-2010 Adanalı - Yavuz Dikkaya (Adanalı)

2009 - Bahar Dalları - Komiser

2011 - Nuri - Nuri

2011 - Sakarya Fırat - Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı)

2012 - Ustura Kemal - Ustura Kemal

2013 - İnadına Yaşamak - Emir Atasoylu

2015- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Hızır Çakırbeyli

OKTAY KAYNARCA FİLMLERİ

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni- Tarcan

1994 - Yengeç Sepeti

1995 - Bir Kadının Anatomisi

1999 - Can Dostum - Murat

2000 - Yarın Geç Olmayacak

2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - Cemal

2002 - Abdülhamit Düşerken - Hüseyin Cahit

2004 - Kalbin zamanı - Akfar

2007 - Beynelmilel - Binbaşı

2007 - Sıfır Dediğimde - Oğuz

2007 - Sis Ve Gece - Naci

2008 - Alia - Hasan Sabri-Emniyet Amiri

2008 - Hoşçakal Güzin -Özkan

2011 - Çanakkale Ruhu