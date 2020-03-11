EDHO 160. bölüm fragmanı yayımlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Dizi, Magazin, Güncel

EDHO 160. bölüm fragmanı yayımlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Boran'ın başına buyruk davranışları Tekin başta olmak üzere tüm dostlarının hayatını tehlikeye atmıştır. EDHO 160. bölüm fragmanı yayımlandı. EDHO son bölümde neler oldu? İşte, detaylar...

11.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:03

EDHO 159. bölüm yayımlandı. Tekin, hastanede yaşam mücadelesi verirken, Tufan da Bahar'ın intikamı için yeminler eder. Ancak Hızır'ın da yeni planları vardır. EDHO yeni bölümde neler yaşanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son bölüm ve 160. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EDHO son bölüm izle...

160. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Alpaslan, Hızır ve diğerlerinin karşısına çıkarak Boran'ın öldüğünü açıklar. Hızır derhal Alpaslan'a Bicoların yerini bulmaları için talimat verir. Sonunda İlyas Bicoların yerini bulur ve Hızır intikamını alır.

İnfaz edinlen Bicoların kardeşi ise Tufan'a giderek yardım ister. İlyas ve Behzat'ın ölümü istenir. Peki, Hızır bu kaostan nasıl çıkacak? İlyas ile Behzat kurtulabilecek mi?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

EDHO 160. bölüm fragmanı yayımlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 160. bölüm fragmanı yayımlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle

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