Eda Erdem evli mi? Eda Erdem'in çocuğu var mı? Eda Erdem boyu kilosu!

Tokyo Olimpiyatları'nda dikkat çeken isimlerden olan Eda Erdem Dündar, Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 46 blok ile turnuvanın en çok blok yapan oyuncusu oldu. Eda Erdem hakkında Eda Erdem kimdir? Eda Erdem evli mi? Eda Erdem'in çocuğu var mı?