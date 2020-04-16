Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri neler? Eczane çalışma saatleri değişti mi? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz maske uygulamasında dağıtım işlem eczaneler aracılığı ile yapılıyor. İstanbul Ankara, İzmir ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri neler? Eczane çalışma saatleri değişti mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. İstanbul Ankara, İzmir ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler kaçta açılıyor? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri neler? Eczane çalışma saatleri değişti mi? Eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler kaçta açılacak? Eczanelerin çalışma saatleri...

İSTANBUL'DA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi.

ANKARA, İZMİR VE KIRIKKALE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara İzmir ve Kırıkkale'de ise eczanelerkoronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ankara Eczacı Odasının internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacıların ve yardımcı personelin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri, salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile alınan karar gereği, eczanelerimiz 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Tüm meslektaşlarımıza duyurulur." ifadesine yer verildi.

ANTALYA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kış dönemi: 08:30-18:30

Yaz dönemi: 08:90-19:00

VAN ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kış dönemş: 08:00-18:00

Yaz dönemi:08:30-18:30