Eczaneler bugün açık mı? 9 Haziran Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar?

Kurban Bayramı'nın son günü olması nedeniyle resmi tatil kapsamına giren 9 Haziran Pazartesi günü sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, "9 Haziran'da eczaneler açık mı, kapalı mı?", "Bugün eczaneler saat kaça kadar hizmet veriyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 9 Haziran Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar? Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar...

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (9 HAZİRAN)

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bayram günlerinde tüm eczaneler kapalı olurken, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bu kapsamda, 9 Haziran Pazartesi günü de eczaneler kapalı olacak; ancak her il ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

Eczaneler bugün açık mı

Nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre çalışıyor. Vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczanelerin güncel listesini eczacı odalarının resmi internet sitelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

Öte yandan, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tüm eczaneler 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden normal mesai saatlerine dönecek. Bu tarihten itibaren tüm eczaneler rutin hizmet akışına devam edecek.