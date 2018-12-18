Eczacıda Çalışan Down Sendromlu Gence Vali Gül'den Sürpriz Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Eczacı Gülşen Çayırlı'nın işyerinde çalışan down sendromlu Fatih Albayrak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Gül, en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu söyleyen down sendromlu gence, destek sözü verdi.

Eczanede çalışan down sendromlu 22 yaşındaki Fatih Albayrak, bir anda Vali Davut Gül'ü karşısında görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Dow sendromlu Fatih, Vali Gül'e, kolonya, çikolata ve kurabiye ikram etti. Fatih Albayrak ile bir süre sohbet eden Vali Gül, "Böylesi güzel davranışların hem Gaziantep hem Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Fatih, herkes için iyi bir örnektir. Fırsat verildiğinde insanların neler yapabildiğini böylelikle görmüş oluyoruz, başarılarına tanıklık ediyoruz. Fatih'e çalışma hayatında başarılar diliyorum. Bu güzel davranış için de Gülşen hanıma teşekkür ediyor, örneklerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

En büyük hayali asker olmak

Fatih Albayrak ise Vali Gül'e en büyük hayalinin askere gitmek olduğunu ve hastalığı nedeniyle askere alınmadığını söyledi. Vali Gül ise, Fatih'in askerlik hayalini bir gün de olsa gerçekleştirebilmek için gereken desteği vereceğini söyledi.

Gül, askerlik yapabilecek olmanın sevincini yaşayan Fatih'e her konuda yardımcı olacağını da söyledi.

Onkoloji Hastanesindeki çocuklara sürpriz

Vali Davut Gül ve eşi daha sonra ise Onkoloji Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret ederek, burada tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Çocukların tedavi süreçleri ile ilgili yetkililerde bilgi alan Vali Gül, "Çocuklarımızı ziyaret ederek onlara moral motivasyon anlamında destek vermek istedik. Çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Çocuklarımızın tedavi sürecinden, eğitime kadar manevi anlamda yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülden Gül Hanımefendi ise, "Çocuklarımız geleceğimiz, gülen yüzlerimizdir. Onların sağlıklarına bir an önce kavuşarak eğitimlerine okulda devam etmeleri en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Çocuklarla bir süre vakit geçiren Vali Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gülden Gül Hanımefendi tarafından çocuklar için diyetlerine göre özel hazırlanmış ev yemekleri ikram edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA