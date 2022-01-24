ECOWAS, Burkina Faso'daki "darbe girişimini" kınadı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasını darbe girişimi olarak nitelendirerek, söz konusu olayı kınadı.

Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasının ardından Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasını darbe girişimi olarak nitelendirerek, söz konusu olay kınadı. ECOWAS, "Pazar gününden bu yana bir darbe girişimiyle karakterize edilen Burkina Faso'daki siyasi ve güvenlik durumunun evrimini büyük bir endişeyle izliyor" ifadelerini kullanarak, "ECOWAS bu son derece ciddi eylemi kınıyor" dedi.

ECOWAS, orduyu Kabore'nin fiziksel sağlığından sorumlu tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Kabore'nin başkent Ouagadougou'daki ikametgahı çevresinde gece boyunca yoğun silah seslerinin ardından, dört güvenlik kaynağı ve bir diplomat basına verdiği demeçte, Kabore'nin bir ordu kampında isyancı askerler tarafından gözaltına alındığını aktarmıştı. Biri Kabore'ye yakın olmak üzere diğer iki güvenlik kaynağı ise, Kabore'nin güvenliği için başka bir yere götürüldüğünü öne sürüldü.

Kabore'nin nerede olduğu ve sağlık durumu bilinmiyor. Kabore'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Milletimiz zor anlar yaşıyor. Tam bu anda demokratik normlarımızı korumalıyız. Silahlara sarılanları, ulusun yüksek çıkarları için onları bırakmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi. Paylaşımı Kabore'nin mi yoksa başka birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Ne olmuştu?

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirilmiş, askerler dün başlayan olaylarda Genel Kurmay Başkanı ile İstihbarat Servisi Başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etmişti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istemişti.

Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe vermiş, yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Hükümet darbe iddialarını reddetmiş ve krizin kontrol altına alındığı belirtmişti.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri