Ecocotton, Fashion Week'e toprak ve kadının ortak özellikleri temasıyla damga vurgu

DENİZLİ (İHA) - Türkiye'de ev tekstilinde organik üretim gerçekleştiren öncü firma Ecocotton, Fashion Week'te toprak ve kadının ortak özelliklerini vurgulayan, koleksiyonunu tekstilin tarihi başkenti Laodikya'da sergiledi. Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü; "Toprakla kadının gücü bambaşka bir şey birleştirerek böyle bir koleksiyon ortaya çıktı. Ecocotton tasarımlarında da aynı şekilde geçerlidir. Bu Denizli Fashion Week'te yapmış olduğum tasarımlar için de geçerlidir" diye ifade etti.

Tekstilin tarihi başkenti Laodikya'da, Denizli Fashion Week, Laodikya Antik şehirde Burcu Esmersoy'un sunumuyla özel bir lansmanla tüm Dünya'ya da izlendi. Denizli'den seçkin firmaların katıldığı organizasyonda, Türkiye'de öncü firma olan Ecocotton, organik ev tekstil ürünleri üreticisi olarak özel bir koleksiyon ile katıldı. Sürdürülebilir, doğa dostu üretimin öncüsü olan Ecocotton, organik ev tekstil ürünlerinin üretimine 10 yıl önce başladı. Koleksiyonda organik pamuktan, keten kenevir gibi doğal elyaflardan üretilen ürünlerini el nakışları ile taçlandırılan Ecocotton, 2021 yılına damga vurdu. Organik olarak nevresim, havlu, bornoz, bebek grupları gibi geniş ürün yelpazesini her geçen gün zenginleştiren, Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü, Denizli Fashion Week organizasyonunda sürdürülebilir üretim teması doğrultusunda üretimde kullanılan organik nevresim kumaşlarından kalan parçalarla, ev giyimi, sabahlık pijama gibi yeni gruplarda değerlendirmiştir. Tasarımcı Ünlü, toprak temasını kullandığı koleksiyonda toprak ve kadının ortak özelliklerini vurgulayarak, koleksiyonun temasını açıkladı.

"Toprakla kadının gücünü birleştirerek böyle bir koleksiyon ortaya çıktı"

Denizli Fashion Week organizasyonuna katılan Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü, sürdürülebilir üretim teması doğrultusuyla üretimde kullanılan organik kumaşlardan kalan parçalarla toprak ile kadının ortak özelliklerini taşıyan koleksiyonunu oluşturdu. Koleksiyonuyla damga vuran Ecocotton Tasarımcısı Dilek Ünlü; "2021 yılında DETGİS'in düzenlemiş olduğu Fashion Week bizim için bir nefes oldu diyebilirim. Ele aldığım konu tamamen topraktı. Hepimizin bildiği gibi pandemi süreciyle beraber ormanların yandığıyla beraber bir sürü felaketle karşı karşıya geldik. Bunlara istinaden renk ve dokuya önem verdim. Bunlarda tamamen toprak tonlarıydı. Toprak, doğurgandır, güçtür, anadır, hayatı temsil eder. Ben toprak ile kadını bütünleştirmek istedim. Toprakla kadının gücü bambaşka bir şey birleştirerek böyle bir koleksiyon ortaya çıktı. Ecocotton tasarımlarında da aynı şekilde geçerlidir. Bu Denizli Fashion Week'te yapmış olduğum tasarımlar için de geçerlidir" dedi.

"Koleksiyonumda yüzde 70'inde bir dokunuş ve hikaye var"

Tasarımcı Dilek Ünlü; "Tamamen el işine dayalı ürünler de yapmayı çok seviyorum. Ayrı bir ivme kazandırdığını düşünüyorum ürünlere çünkü bizim şöyle güzel bir tarafımız var. Sosyal proje adı altında evde çalışan kadınlarımıza el işi veriyoruz. Benim koleksiyonumda yüzde 70'i nereden bakarsanız bakın hepsinin üzerinde bir dokunuş ve hikaye vardır. Zaten vazgeçemediğim özümüz. Şu anda yapmış olduğumuz ürünlerde de geçmişten bugüne uyarlanması da diyebiliriz. Hepsini çok isteyerek beğenerek yaptım, benim için hepsi çok kıymetlidir. Çünkü çoğu ürünler atık kumaşlardan elde edildi. Atık kumaşlar yakılarak, örülerek terlikte, çantada ve yan unsurlarda aksesuarlarda tamamen bu şekilde ürünler çıkarmaya gayret ettik. Toplamda 15 dokumuz mevcuttur. Birde Laodikya'da sergilenmesi apayrı bir güzellik oldu. Tamamen konsept ile tarihi yerin bir birine uyumu muhteşemdi. Benim içime o yüzden sindi, güzel bir çalışma oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin öncü organik ev tekstili markası Ecocotton'un 'Toprak ve kadın' temalı 2021 Fashion Week tasarımlarının detaylarına www.ecocotton.com.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. - DENİZLİ