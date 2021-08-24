Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı

Birbirinden farklı birçok içerik ve özel konukların yer aldığı, oyun camiasının çok takip edilen GamerSZon programının son konuğu Ece Seçkin oldu. Atari ve ilk bilgisayarında oynadığı oyunları anlatan Ece Seçkin, YouTube'da yayınlanan programda günümüzün en popüler oyunlarını da oynadı.

Tamamı oyunla ilgili eşsiz içeriklere sahip YouTube kanalı Red Bull GamerSZon, oyunseverlerin ekran başından ayrılamayacağı birbirinden farklı programlarıyla birbirinden özel konukları ağırlıyor. 'Varböyletipler' tiplemeleriyle sevilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu'nun sunumuyla renklenen programın son konuğu Ece Seçkin oldu.

Programın ikinci bölümüne konuk olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, ilk olarak Kıvanç Talu ile eğlenceli bir söz düellosuna girdi ve bu düellonun galibine mega bilgisayar karar verdi. Ardından ikili biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştı.

"YANIMDAN AYIRMADIĞIM İKİ ŞEYDEN BİRİ OYUN TELEFONUM"

Oyunlara olan tutkusuyla tanınan Seçkin, aynı zamanda Redbull.com'a verdiği röportajda bu tutkusundan da şöyle bahsetti: "PUBG Mobile'ı ilk kez oynadığım zamanlar turnede olduğumuz bir dönemdi. Hayatımızın önemli bir kısmı konserlerde ve buna bağlı olarak yolda, otelde ve havalimanında geçiyor. Bekleme süreleri veya uzun bir yol söz konusu olabiliyor. Bu nedenle evden çıkarken genelde yanımdan ayırmadığım iki şey, o ay başladığım kitap ve PUBG Mobile telefonum oluyor. PUBG Mobile'a başlarken böylesine büyük bir oyun grubumuzun olacağını ve bunun klana kadar gideceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Sevişen şarkıcı Ece Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Oyunlarla aram çocukluğumdan beri çok iyidir. The Sims ile başladığım oyun macerama PUBG Mobile ile devam ediyorum. Simülasyon ve battle royale tarzındaki oyunları çok seviyorum. Bu aralar evde Microsoft Flight Simulator rüzgârı esiyor fakat oldukça zor bir simülasyon oyunu. Umarım bir gün başarılı bir iniş gerçekleştirebilirim."

"KIVANÇ'LA DÜELLOYA GİRMEK BERBAT BİR DUYGU"

Kıvanç Talu ile kıyasıya bir rekabet yaşayan Seçkin yaşadıkları tecrübeyi şu sözlerle özetledi: "Programın formatı kesinlikle çok eğlenceli. Alışılageldik bir programdan çok farklı. Gerek dekoru gerek atmosferiyle çok keyifli bir çekim oldu. Ekibe buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıvanç ile düelloya girmek ise berbat bir duygu, buradan girecek arkadaşlara tek bir önerim var: Sakın girmeyin!"

YENİ ŞARKI MÜJDESİ VERDİ

Son olarak yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını belirten Ece Seçkin, "Sevgili Faruk Sabancı ile ortak yaptığımız şarkıda çalışmaların sonuna geldik. İçime sinen çok güzel bir şarkı oldu diyebilirim. İkimiz de bu projeden çok keyif aldık. Şimdi şarkımızı müzikseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı kapladı ikimizi de. Gün sayıyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler